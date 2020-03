Ile trwa budowa domu? Czasem nawet 8 lat

Warto sprawdzić dane na temat średniego czasu budowy polskich domów. Wskazują one, że w niektórych powiatach typowy dom powstaje przez 2 lata. W kilku innych lokalizacjach potrzeba na to aż 7-8 lat.

Deweloperzy mają bardzo napięty harmonogram budowy kolejnych bloków. W przypadku inwestorów prywatnych sytuacja wygląda inaczej - zwłaszcza gdy budowy domu nie finansuje bank. Między innymi dlatego średni czas budowy domów jednorodzinnych jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku lokali i jest bardzo zróżnicowany w ujęciu terytorialnym. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili między innymi sprawdzić, w których powiatach oraz miastach na prawach powiatu nowe domy jednorodzinne powstają najkrócej i najdłużej.

Czas budowy domu - różnice nawet pięciokrotne

Tytułem wprowadzenia warto zaprezentować ciekawą mapę, którą niedawno opublikował Główny Urząd Statystyczny (patrz poniżej). Przedstawia ona średni czas budowy wszystkich nieruchomości (mieszkań i domów), które ukończono w latach 2014-2018. Dane GUS-u wskazują, że mieszkania najdłużej powstawały na terenie Podkarpacia, Małopolski i Świętokrzyskiego. Tę sytuację można wyjaśnić różnicą między aktywnością inwestorów prywatnych oraz deweloperów. Na terenie trzech wspomnianych województw domy są budowane często (względem lokali), właśnie dlatego średni czas budowy wszystkich mieszkań staje się dłuższy w ujęciu całego województwa.





pow. bolesławiecki - 19,3 miesiąca

pow. dzierżoniowski - 19,4 miesiąca

Słupsk - 19,8 miesiąca

pow. głogowski - 20,1 miesiąca

pow. średzki (woj. dolnośląskie) - 21,0 miesiąca

pow. górowski - 21,4 miesiąca

Legnica - 21,6 miesiąca

pow. kłodzki - 22,2 miesiąca

pow. kamiennogórski - 22,6 miesiąca

pow. poznański - 24,6 miesiąca

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się również bardziej szczegółowym danym GUS-u. Dotyczą one średniego czasu budowy domów jednorodzinnych na terenie poszczególnych powiatów i miast. Wspomniane statystyki wskazują, że przeciętny czas wznoszenia domu jest bardziej zróżnicowany terytorialnie niż w przypadku bloków. Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne ukończone w 2018 roku, to najkrótszym średnim czasem budowy cechowały się następujące lokalizacje:

Na drugim końcu budowlanej klasyfikacji uplasowały się następujące powiaty i miasta pełniące funkcję powiatu:

Kielce - średni czas budowy domu ukończonego w 2018 roku to 82,9 miesiąca

pow. suski - 83,8 miesiąca

pow. szydłowiecki - 86,2 miesiąca

pow. żywiecki - 86,5 miesiąca

pow. buski - 87,0 miesiąca

pow. kłobucki - 87,3 miesiąca

pow. przysuski - 88,4 miesiąca

pow. staszowski - 88,8 miesiąca

pow. głubczycki - 92,5 miesiąca

Zamość - 93,4 miesiąca

Dziesięć lokalizacji wymienionych powyżej trudno zaliczyć do szczególnie atrakcyjnych pod względem osadniczym (między innymi ze względu na sytuację rynku pracy).

Średni czas budowy domu znów może się wydłużyć

W ramach uzupełnienia eksperci RynekPierwotny.pl zwrócili również uwagę na dane dotyczące całej Polski. Takie najnowsze informacje GUS-u mówią, że przeciętny polski dom ukończony w 2018 roku powstawał przez 48,7 miesiąca (zobacz poniższa tabela). Był to okres krótszy aż o 9 miesięcy w stosunku do 2013 roku. Warto odnotować, że w przypadku budynków wielorodzinnych (bloków) spadek średniego czasu budowy był mniej widoczny i nie występował co roku.

Niestety można mieć wątpliwości, czy w kolejnych latach przeciętny czas budowy nowego domu nadal będzie się skracał. W tym kontekście warto wspomnieć o czterech najważniejszych problemach, które dręczą prywatnych inwestorów budowlanych. Mowa o wzroście kosztów budowy 1 mkw. (wynoszącym ok. 20% - 25% przez dwa lata), drożejących działkach, problemach ze znalezieniem fachowców i coraz bardziej restrykcyjnej polityce kredytowej banków. Dodatkowym kłopotem dla niektórych inwestorów będzie podniesienie wymagań dotyczących energochłonności nowych domów (na początku 2021 r.).

Andrzej Prajsnar