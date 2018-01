Ile można stracić na kryptowalutach?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć: „Co się mnie pytasz, ile można stracić! Natychmiast zapytaj się mnie, ile można zarobić!” Bo stracić można wszystko, a nawet jeszcze więcej. Aby tego uniknąć, trzeba wiedzieć.

Zaczniemy od poważnej instytucji finansowej. One nie inwestują w kryptowaluty, ale na pewno starają się znaleźć potencjalny zysk w procesie ich rosnącej popularności. Jak to robią, opowie Bartosz Pawłowski, dyrektor inwestycyjny Domu Maklerskiego mBanku, w przeszłości m.in. globalny szef strategów rynków wschodzących jednego z największych banków w Londynie. Wyjaśni również, w którym momencie będziemy mogli zacząć mówić o bańce na bitcoinie.



Kryptowaluty to również zagrożenie prania brudnych pieniędzy. Dział compliance dla tego rynku tworzył Paweł Kuskowski razem ze wspólnikami. Nasz gość przez 12 lat pracował w bankowości, gdzie odpowiadał za regulacje prawne. Opowie nam o zagrożeniach, którym przeciwdziała, a także jak wielka rewolucja czeka bankowość internetową.

Nie da się mówić o kryptowalutach bez wyjaśnienia pojęcia blockchain. Bartosz Dobrowolski wyjaśni, że technologia ta może służyć nie tylko w finansach, lecz również we wszystkich gałęziach współczesnego biznesu. Także tych, które jeszcze nie powstały.



Popularności kryptowalut przyglądają się Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego i ostrzegają, prawdopodobnie dmuchając na zimne, aby nie być oskarżonymi o milczenie w czasie największego boomu. Jacek Barszczewski z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przedstawi największe obawy instytucji oraz proces wprowadzania regulacji.





Przy takim temacie nie mogę powstrzymać się przed podróżą w czasie. Czym tak naprawdę jest pieniądz i jego gwarancja? Kto stoi za środkami płatniczymi i dlaczego nie płacimy już jednostkami, których wartość materiału jest równa ich nominałom? Wyjaśni prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego.To jest Puls Biznesu do słuchania, przed mikrofonem Marcin Dobrowolski, zapraszam na program!

Marcin Dobrowolski