Huckleberry Games pozyskało pieniądze i wznawia produkcję gier

Spółka Huckleberry Games pozyskała 1,5 mln zł z emisji akcji serii F. Notowany na NewConnect producent gier może dzięki temu wznowić prowadzenie działalności.

Huckleberry Games przeprowadziło emisję akcji serii F, z której pozyskano 1,5 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 750 000 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję. Pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na wdrożenie i realizację nowej strategii operacyjnej oraz zakończenie prac nad grą „Edengrad” i jej pełne wydanie, a także na realizację i wdrożenie nowych projektów.

„Emisja serii F była bardzo ważnym krokiem w historii spółki. To dzięki niej spółka będzie mogła kontynuować pracę nad naszym flagowym produktem, czyliEdengrademoraz wesprze rozwój nowych obiecujących projektów. Cieszymy się, że kolejni akcjonariusze, pomimo stosunkowo kiepskiego PR-u wokół spółki, uwierzyli w nią i razem z nami chcą ją rozwijać, a my w zamian zapewnimy im nową, lepszą jakość” - wyjaśnia Patryk Borowski, prezes zarządu Huckleberry Games.

Spółka przygotowuje się do wydania aktualizacji gry „Edengrad” o nazwie kodowej „Your own Wasteland”. Aktualizacja ma umożliwić graczom uruchamianie własnych prywatnych serwerów gry, a także modyfikowanie gry w celu stworzenia własnych światów, zadań, przedmiotów oraz przeciwników. Planowany termin wydania aktualizacji to czerwiec 2019 r.

„Aktualnie skupiamy się głównie nad wypuszczeniem finalnej aktualizacji do „Edengradu” o podtytule „Your own wasteland”. Aktualizacja ta wprowadzi bardzo wiele mechanik, na które nasi gracze czekają od jakiegoś czasu. Oczywiście nie chcemy się jednak zamykać tylko na ten tytuł. Jesteśmy zespołem kreatywnych osób i chcemy tworzyć nowe, jeszcze lepsze produkcje. Jednak więcej o tym w najbliższej przyszłości.” - zakończył Prezes Borowski.

Spółka była niemal na dnie

Choć 1,5 mln złotych nie jest jakąś gigantyczną kwotą przy produkcji gier, to dla Huckleberry Games może być prawdziwym wybawieniem. Spółka, która pod koniec 2017 roku dopiero co debiutowała na giełdzie, już kilka miesięcy później znalazła się na krawędzi. Ze względu na brak pieniędzy zdecydowano wtedy o wstrzymaniu produkcji gier, co praktycznie oznaczało zawieszenie prowadzenia jakiejkolwiek działalności.

Co więcej, przez długi czas „Edengrad” był jedyną grą, jaką wypuściło to studio. Dopiero w czerwcu 2018 r. Huckleberry opublikowało drugą produkcję – „The Minglers – Stworki i Potworki”. Gra ta została przeznaczona na platformę Android i można ją obecnie pobrać poprzez sklep Google Play. Jak jednak podaje sama spółka: „gra nie stała się sukcesem sprzedażowym”, a w związku z tym produkcja nie przyniosła potrzebnych pieniędzy.

Patrząc na liczbę pobrań, „brak sukcesu” to jednak zbyt delikatne określenie. Produkcja okazała się bowiem kompletną klapą, a zainstalowało ją jak dotąd… mniej niż 200 osób. Co więcej, (nieliczne) komentarze na temat „The Minglers” podkreślają wiele błędów występujących w tej grze. Spółka twierdzi jednak, że z pozyskanego w formie emisji finansowania zamierza „dopieścić” również tę produkcję, a także wprowadzić do niej mikropłatności, dzięki którym wygeneruje w końcu zysk.

Adam Hajdamowicz