Handel polsko-chiński bije kolejne rekordy

W ubiegłym roku padł rekord eksportu z Polski do Chin, ale dynamika wzrostu wyraźnie wyhamowała po imponującym wystrzale z 2017 r., a nasz kraj spadł w zestawieniu największych unijnych eksporterów za Mur. Pogłębił się również nasz deficyt w handlu dwustronnym.



3,64 mld dol. wyniosła wartość eksportu towarów z Polski do Państwa Środka - wynika z danych Głównego Urzędu Celnego ChRL. Wynik był co prawda najlepszy w historii, ale tylko o 8,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Tymczasem rok wcześniej sprzedaż za Mur wzrosła o niemal jedną trzecią. Warto jednak zauważyć, że tak silny wystrzał był wówczas częściowo efektem załamania w latach 2015-16, natomiast bazą dla wyniku za 2018 r. był rekordowy rok 2017. Ponadto cena miedzi, odpowiadającej za ponad 20 proc. polskiego eksportu do Chin, na początku ubiegłego roku przestała rosnąć po rajdzie z 4700 dol. za tonę w październiku 2016 r. do ponad 7200 dol. za tonę na koniec 2017 r., a potem spadła poniżej 6000 dol.

Nie zmienia to jednak faktu, że eksport z Polski rósł również stosunkowo wolno na tle eksportu z innych krajów UE - szybszą dynamiką w ubiegłym roku może się pochwalić, według chińskich danych, 17 z nich. Imponującym wynikiem może się pochwalić Słowacja, która w ubiegłym roku sprzedała za Mur towary o wartości 5,24 mld dol. - ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. W efekcie wyprzedziła Polskę w rankingu największych eksporterów do Państwa Środka. W 2018 r. nasz kraj zajął pod tym względem dopiero 16. miejsce w Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas m.in. wszystkie pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Zdecydowanie wyższego tempa nabrał za to strumień towarów płynących w drugą stronę. Import zza Muru do Polski wzrósł według chińskich danych o 16,8 proc. i jego wartość po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 mld dol. Wymiana handlowa zaś zwiększyła się o 15,5 proc., do niemal 25 mld dol.

W efekcie Polska odnotowała również rekordowy deficyt w handlu dwustronnym z Państwem Środka. Nominalnie pogłębił się on w ubiegłym roku najbardziej w historii - o niemal 3 mld dol. - i sięgnął 17,23 mld dol. Wbrew powszechnej opinii nie jest to żadna katastrofa.

Przede wszystkim statystyki wymiany dwustronnej wypaczają realny obraz współczesnej gospodarki, w której dominują globalne łańcuchy produkcji i przedsiębiorstwa międzynarodowe. Wyprodukowane w Polsce dobra trafiają za Mur przez inne kraje, choćby jako podzespoły towarów "niemieckich", dokąd wysyłamy ponad jedną czwartą eksportu. Celem Polski nie powinna być redukcja dwustronnego deficytu z Chinami, a pięcie się w łańcuchach wartości i przejmowanie większej części marży.

Poza tym import nie jest takim złem wcielonym, jak malują go jego przeciwnicy. W wielu przypadkach dobra sprowadzane z zagranicy są nad Wisłą przetwarzane i sprzedawane w Polsce i za granicą. Dzięki nim jest możliwy eksport, ale przede wszystkim konsumpcja w kraju. Dzięki temu my-konsumenci mamy dostęp do szerszej gamy tańszych produktów.

