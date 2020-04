„Green Hell” na podium bestsellerów Steam. Kurs Creepy Jar najwyżej w historii

„Green Hell” znalazł się na drugim miejscu bestsellerów Steam. Akcje produkującej go spółki Creepy Jar drożeją o blisko 50 proc. i jeszcze nigdy w historii nie były równie drogie.

Debiut trybu kooperacji w „Green Hell” okazał się ogromnym sukcesem. Gra autorstwa Creepy Jar w dniu premiery nowej, obszernej aktualizacji uplasowała się na 2 miejscu światowych bestsellerów platformy Steam. Jednocześnie tytuł pobił swój rekord użytkowników grających jednocześnie – we wtorek o przetrwanie w amazońskiej dżungli zawalczyło jednocześnie ponad 6100 osób.

Kurs Creepy Jar rośnie dziś o ok. 50 proc. przy obrotach przekraczających 5 mln złotych. Cena akcji tej spółki jest tym samym na historycznym szczycie. Od giełdowego debiutu z sierpnia 2018 roku kurs Creepy Jar wzrósł już wyraźnie ponad 200 proc.

- Wspięcie się na drugie miejsce listy globalnych bestsellerów platformy Steam w premierowy wieczór to niesamowity wynik. Obrazuje on, jak wielu użytkowników oczekiwało na pojawienie się trybu kooperacji. Biorąc pod uwagę gry oznaczone tagiem dla wielu graczy - prześcignęliśmy nawet wysokobudżetowe produkcje, takie jak.: „Civilization VI”, „Red Dead Redemption 2” czy „Resident Evil 3” – komentuje wyniki Krzysztof Kwiatek, prezes Creepy Jar - Mogliśmy zaobserwować najwyższą dotychczas liczbę graczy grających w naszą produkcję. W porównaniu do dnia sprzed premiery prawie 6 razy więcej osób sięgnęło wczoraj po „Green Hell”. Liczymy, że do końca tygodnia będziemy świadkami pobicia kolejnych rekordów graczy grających jednocześnie – dodaje.

Produkcja warszawskiego studia jest promowana przez Steam w ramach promocji Midweek Madness i przysługuje na nią rabat -25 proc. Obniżka ceny będzie trwała do 12.04. Tytuł otrzymuje też wysokie oceny użytkowników. Jak podaje spółka, spośród pierwszych 98 recenzji wystawionych w dniu premiery aktualizacji 80 proc. było pozytywnych. Natomiast ocena ogólna utrzymuje się na poziomie 86 proc. (na podstawie 7966 opinii graczy).

Wspomniany tryb co-op jest darmową aktualizacją do gry „Green Hell”. Tytuł od debiutu w Steam Early Access jest stale rozwijany o nowe treści, a w najbliższych miesiącach produkcja pojawi się na konsolach PS4, Xbox One, Nintendo Switch, a także na gogle VR. Zgodnie z zapowiedziami, kolejna produkcja tego studia ma się ukazać w drugiej połowie 2021 roku. Podobnie jak w przypadku „Green Hell” ma to być survival z trybem kooperacji.

AH