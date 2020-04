Gospodarczy armagedon w Ameryce

Wystarczyło kilka dni „narodowej kwarantanny”, aby amerykańska gospodarka odnotowała gospodarczy armagedon. Sprzedaż detaliczna spadła w marcu najmocniej od 1992 roku, a produkcja przemysłowa od 1946 r. A kwiecień będzie pod tym względem znacznie gorszy.

Bezprecedensowe dekrety amerykańskich władz zebrały mordercze żniwo w największej gospodarce świata. Choć zakaz opuszczania domów w większości stanów wprowadzono dopiero po 19 marca (a w niektórych dopiero w kwietniu), to już marcowe statystyki makroekonomiczne z USA okazały się katastrofalnie słabe, sygnalizując najsilniejszą recesję od zakończenia II wojny światowej.

Sprzedaż detaliczna w marcu 2020 roku była o 8,7% niższa niż miesiąc wcześniej – poinformowało amerykańskie Biuro Cenzusowe. To najgłębszy miesięczny spadek w 28-letniej historii tych statystyk. Ale był to też rezultat tylko nieco gorszy od oczekiwanego przez ekonomistów spadku o 8% mdm. Względem marca 2019 roku wartość sprzedaży detalicznej w USA obniżyła się o 6,2%.

Lockdown w bardzo nierównomierny sposób uderzył w poszczególne branże. Sprzedaż samochodów spadła o 27% względem lutego. Podobny regres odnotowały sklepy z meblami. Sprzedaż elektroniki spadła o 15% mdm, a obroty stacji benzynowych zmalały o 17%. Ale najgorzej było w sklepach z odzieżą, gdzie wartość sprzedaży była aż o połowę mniejsza niż w lutym! Za to wartość zakupów w sklepach spożywczych podskoczyła o 27%, ponieważ Amerykanie robili zapasy żywności.

Hiobowe wieści nadeszły też z amerykańskiego przemysłu. Marcowa wartość produkcji przemysłowej była o 6,3% mniejsza niż miesiąc wcześniej. To najsilniejszy miesięczny spadek produkcji w USA od lutego 1946 roku. A przecież to tylko początek. Dopiero od kwietnia obowiązuje praktycznie całkowite zamknięcie gospodarki we wszystkich stanach. Zatem o skali załamania przekonamy się za miesiąc. Zwiastunem gospodarczego Armagedonu był odczyt indeksu New York Empire State, który w kwietniu spadł do rekordowo niskiego poziomu -78,2 pkt. Dla porównania, podczas apogeum poprzedniej recesji (w marcu 2009) wskaźnik ten osiągnął wartość -34,3 pkt. i aż do teraz było to jego historyczne minimum.

Już teraz można niemal w ciemno obstawiać, że jesteśmy świadkami najgwałtowniejszej recesji w Stanach Zjednoczonych od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych XX wieku. Nigdy później amerykańska gospodarka nie przeżyła tak silnego szoku, który w trzy tygodnie zwiększyłby liczbę bezrobotnych o 16,8 milionów , co stanowi mniej więcej 10% siły roboczej.

Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters szacują, że w pierwszym kwartale 2020 roku amerykański produkt krajowy brutto kurczył się w tempie 10,8% w ujęciu annualizowanym (co przekłada się na spadek o 2,7% kdk). Będzie to prawdopodobnie najsilniejszy spadek PKB od roku 1947. A większość efektów „antywirusowego” lockdownu zobaczymy przecież w statystykach za II kwartał. I prawdopodobnie będą to wyniki bez precedensu w historii statystyki gospodarczej USA.

Krzysztof Kolany