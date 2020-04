Wyciek ponad 3 mln danych klientów Fortum

Wyciekło ponad 3 mln danych klientów Fortum, wśród nich m.in. numer dowodu osobistego, PESEL oraz numer telefonu.



Wyciekły dane osobowe klientów Fortum, zawartych w umowach sprzedaży energii elektrycznej i gazu. W sieci 16 kwietnia br. dostępny był plik z blisko 3,38 mln rekordów, wśród nich:

imię i nazwisko,

adres,

numer telefonu,

PESEL,

informacje o umowie,

numer dowodu osobistego.

- W ubiegłym tygodniu doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych klientów Fortum Marketing and Sales Polska SA (…) Dostęp do danych został niezwłocznie zablokowany i rozpoczęliśmy wewnętrzne dochodzenie. O wycieku powiadomiliśmy prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z władzami, aby w pełni wyjaśnić tę sprawę. Klientów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe próby nieuprawnionego użycia danych. Przepraszamy naszych klientów za wszelkie niedogodności – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Fortum.

Dane osobowe klientów krążące w sieci mogły trafić w niepowołane ręce.

Fortum Marketing and Sales Polska SA zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, gazu oraz "inteligentnych" rozwiązań dla domu.

