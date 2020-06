Ekonomiści: RPP jeszcze długo nie zmieni stóp procentowych

Michał Dyjuk FORUM

Większość ekonomistów jest zdania, że niemal zerowe stopy procentowe zostaną z nami przynajmniej do końca 2021 r. Warto jednak pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej lubi ostatnio zaskakiwać.

20 na 20 ośrodków analitycznych ankietowanych przez PAP Biznes uważa, że na koniec 2020 r. referencyjna stopa procentowa w Polsce wyniesie 0,1 proc. Co więcej, aż 19 z nich jest zdania, że ze stopami na obecnym poziomie pozostaniemy do końca 2021 r.

Bardziej zróżnicowane są prognozy na 2022 r. 9 badanych uważa, że podstawowa stopa NBP nadal wynosić będzie 0,1 proc., lecz 5 przedstawionych prognoz zakłada ich wzrost (od 0,25 proc. do 1,1 proc.).



Prognozy z czerwca Prognozy z maja

Stopa proc. Liczba głosów Stopa proc. Liczba głosów Stopa na koniec 2020

0,10% 20 0,50% 18





0,05% 2

Stopa na koniec 2021 0,35% 1 1% 1

0,10% 19 0,75% 1





0,50% 17





0,05% 1

Stopa na koniec 2022

1,10% 1 1,50% 1

1% 1 1% 1

0,50% 1 0,50% 9

0,35% 1





0,25% 1





0,10% 9



Źródło: PAP Biznes

Analizując przewidywania ekonomistów warto pamiętać, że przed majowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej panował niemal pełny konsensus wobec pozostawienia stóp procentowych na poziomie 0,5 proc. Tak się jednak nie stało, przez co Rada zmusiła rynek do radykalnego przeformułowania prognoz – wcześniej większość uważała, że 0,5 proc. obowiązywać będzie do końca 2021 r. lub nawet 2022 r.

Monetarne milczenie

Być może przewidywania ekonomistów byłyby nieco inne, gdyby RPP była bardziej skłonna do komunikacji z rynkiem. W ostatnich tygodniach jedyne źródło informacji stanowiły nieliczne wywiady z poszczególnymi członkami, natomiast nie odbywały się regularne konferencje prasowe i to nawet mimo tego, że RPP raz za razem cięła stopy procentowe. Ostatnia konferencja prasowa odbyła się 4 marca, a więc jeszcze przed uruchomieniem w Polsce licznych antykryzysowych środków, w tym samych obniżek stóp procentowych.

Również i dziś nie mamy co liczyć na spotkanie przewodniczącego oraz dwóch członków RPP z dziennikarzami. Nie znamy nawet godziny, o której RPP zakomunikuje swoją dzisiejszą decyzję. Można natomiast oczekiwać, że komunikat po posiedzeniu Rady opublikowany zostanie o 16.00.

W obliczu milczenia RPP większego niż zwykle znaczenia nabrać mogą projekcje makroekonomiczne NBP. Ich kolejny zestaw poznamy 13 lipca. Z kolei następne, ostatnie przed wakacjami posiedzenie decyzyjne Rady zaplanowano na 8 lipca.

Michał Żuławiński