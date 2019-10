Wybory przez internet - tak czy nie? [Sonda]

Internet zmienił nasze życie, ale wciąż nie zmienił tego, jak głosujemy w wyborach. Czy u progu trzeciej dekady XXI wieku czas poważnie pomyśleć o głosowaniu przez internet?

O pomyśle głosowania przez internet debatowano już w czasach, w których dostęp do sieci wymagał komputera, będącego dla wielu był luksusem. Dziś, kiedy niemal każdy ma w kieszeni smartfona, nie jesteśmy ani o krok bliżej wcielenia tej idei w życie.

Zwolennicy głosowania przez internet przypominają, że przecież przez sieć załatwiamy szereg innych spraw, w tym tak ważnych jak bankowość czy kontakt z administracją publiczną. Wprowadzenie głosowania przez internet działałoby profrekwencyjnie, otwierając jednocześnie łatwą możliwość oddania głosu wszystkim tym, dla których stawienie się w lokalu wyborczym jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Dodatkowo, dzięki internetowemu głosowaniu wyniki wyborów byłyby znane niemal natychmiast po ich zakończeniu.

Krytycy takiego rozwiązania podniosą z kolei zarzut, że system elektroniczny jest podatny na ataki hakerów, co rodzi groźbę zafałszowania wyników. Kwestionowana mogłaby być także tajność głosowania. Co więcej, w razie ewentualnych protestów i nieprawidłowości, głosów internetowych praktycznie nie da się przeliczyć ponownie - w przeciwieństwie do tradycyjnych kartek papieru.

Obie strony znajdą też argumenty z innych krajów. Zwolennicy przypomną, że głosowanie internetowe z powodzeniem działa w Estonii, na co przeciwnicy dodadzą, że kraje takie jak Wielka Brytania czy Norwegia wycofały się z takiego pomysłu. Obszerne omówienie kwestii głosowania przez internet w wybranych państwach można znaleźć w artykule dr Jarosława Zbieranka, opublikowanym w Zeszytach Prawniczych Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Zwolennikom włączenia internetu w proces wyborczy na pocieszenie pozostaje możliwość dopisania się do spisu wyborców za pośrednictwem profilu zaufanego, do którego zalogować można się przez bankowość internetową. Więcej na ten temat w tym artykule.

Jeżeli nie widzisz ankiety poniżej, kliknij w ten link

Czy w Polsce powinno się wprowadzić możliwość głosowania przez internet?

MZ