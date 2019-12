Chińczycy odzyskują utraconą redutę

Dobre nastroje powróciły na giełdy za Murem. Shanghai Composite odzyskał we wtorek poziom 3000 punktów. Wzrostom sprzyja porozumienie na linii Waszyngton-Pekin oraz sygnały poprawy koniunktury w samych Chinach.

Prawie 1,3 proc. zyskał dziś główny indeks giełdy w Szanghaju, odzyskując ten samym poziom 3000 punktów - jeszcze dwa lata temu uznawany za ostatnią redutę, której chińskie władze będą broniły do samego końca. Tymczasem po fatalnym 2018 r. Shanghai Composite zanurkował pod 2500 punktów. Ten rok jest już dla chińskich inwestorów zdecydowanie bardziej łaskawy, a SHCOMP wyłania się kilkukrotnie ponad 3000 punktów, choć na razie nie pozostaje tam na długo.

Czy tym razem jest szansa, że się to zmieni? Wiele wskazuje na to, że tak. Trwa odwilż na froncie rywalizacji USA-Chiny, a zza Muru nadchodzą kolejne dane sygnalizujące poprawę koniunktury. Władze w Pekinie co prawda wciąż nie decydują się na gwałtowne stymulowanie gospodarki, ale luzują zadłużeniowy kaganiec - bankowość cienia kurczy się, ale wolniej, znów rośnie natomiast margin financing, czyli skala pożyczania pieniędzy pod zastaw akcji na zakup walorów. Poza tym hamują wzrosty na rynku nieruchomości, będącym podstawowym aktywem inwestycyjnym w Państwie Środka. Przy ograniczeniach w wywozie oszczędności za granicę, niskim oprocentowaniu depozytów i zwalczaniu ryzykownych produktów inwestycyjnych przez władze (m.in. wealth management products) Chińczycy mogą znów sięgać po akcje spółek publicznych. Nawet po nauczce z ostatnich lat. Wzrostom sprzyja też zapewne optymizm na Wall Street.

Jeszcze lepiej niż Shanghai Composite radzą sobie inne ważne indeksy. Shenzhen Component zyskał dziś 1,45 proc. i wybił się wyraźniej ponad poziom 10000 punktów, najwyższy od kwietnia. Tuż pod kwietniowymi szczytami jest również zrzeszający największe spółki z obu parkietów CSI300. Natomiast Chinext wzrósł do najwyższego poziomu od maja 2018 r.

