Zawirowania na rynku działek budowlanych. Od promocji po spore wzrosty cen [Raport Bankier.pl]

Listopad był pierwszym miesiącem od ponad pół roku, w którym w większości miast wojewódzkich ceny ofertowe gruntów pod budowę domu były niższe niż miesiąc wcześniej. Nie zabrakło jednak sporych podwyżek, które zanotowano w kilku największych miastach.

Największy wzrost stawek dyktowanych przez sprzedawców działek budowlanych miał miejsce w Łodzi. Tam, po sporych obniżkach w poprzednich dwóch miesiącach, w listopadzie za parcele oczekiwano o 8,8 proc. więcej niż w październiku – średnio 320 zł/mkw. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Podwyżkę zapewnił zwłaszcza wzrost oczekiwań sprzedawców działek o powierzchni od 8 do 12 arów, które oferowano średnio za 336 zł/mkw. - o 48,7 proc. drożej względem października.

Drugi miesiąc z rzędu ze sporym wzrostem cen ofertowych musieli radzić sobie szukający działek pod budowę domu we Wrocławiu. Stawki dyktowane w stolicy Dolnego Śląska wzrosły względem października o 4,9 proc., osiągając średnio 489 zł/mkw. Po obserwowanych latem obniżkach nie ma więc już śladu i ceny zmierzają ku barierze 500 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w listopadzie 2019 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 292 99 Wrocław 489 800-1200 122 1200-2000 99 2000-5000 89 5000-10 000 104 10 000 i więcej 76 kujawsko-pomorskie 0-800 181 82 Bydgoszcz 276 800-1200 99 1200-2000 86 2000-5000 72 5000-10 000 152 10 000 i więcej 48 lubelskie 0-800 324 94 Lublin 288 800-1200 133 1200-2000 103 2000-5000 81 5000-10 000 74 10 000 i więcej 62 lubuskie 0-800 173 62 Gorzów Wielkopolski 74 800-1200 79 1200-2000 58 2000-5000 49 5000-10 000 56 10 000 i więcej 39 łódzkie 0-800 376 94 Łódź 320 800-1200 115 1200-2000 113 2000-5000 96 5000-10 000 76 10 000 i więcej 69 małopolskie 0-800 362 137 Kraków 554 800-1200 147 1200-2000 126 2000-5000 113 5000-10 000 105 10 000 i więcej 91 mazowieckie 0-800 502 196 Warszawa 858 800-1200 235 1200-2000 211 2000-5000 197 5000-10 000 181 10 000 i więcej 151 opolskie 0-800 116 75 Opole 180 800-1200 82 1200-2000 74 2000-5000 70 5000-10 000 79 10 000 i więcej 44 podkarpackie 0-800 253 83 Rzeszów 209 800-1200 86 1200-2000 80 2000-5000 74 5000-10 000 76 10 000 i więcej 56 podlaskie 0-800 238 101 Białystok 349 800-1200 142 1200-2000 100 2000-5000 89 5000-10 000 88 10 000 i więcej 70 pomorskie 0-800 531 171 Gdańsk 525 800-1200 153 1200-2000 130 2000-5000 121 5000-10 000 138 10 000 i więcej 102 śląskie 0-800 171 120 Katowice 384 800-1200 120 1200-2000 107 2000-5000 105 5000-10 000 103 10 000 i więcej 99 świętokrzyskie 0-800 385 116 Kielce 389 800-1200 109 1200-2000 111 2000-5000 73 5000-10 000 59 10 000 i więcej 74 warmińsko-mazurskie 0-800 281 75 Olsztyn 167 800-1200 99 1200-2000 67 2000-5000 51 5000-10 000 44 10 000 i więcej 36 wielkopolskie 0-800 238 130 Poznań 547 800-1200 152 1200-2000 131 2000-5000 115 5000-10 000 111 10 000 i więcej 100 zachodniopomorskie 0-800 259 110 Szczecin 314 800-1200 134 1200-2000 109 2000-5000 123 5000-10 000 99 10 000 i więcej 89 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Jesień należy do wzrostów cen ofertowych parcel także w Krakowie. W listopadzie były one o 3,4 proc. wyższe niż w październiku i osiągnęły średnio 554 zł/mkw. W połączeniu ze spadkiem oczekiwań sprzedawców działek budowlanych w Gdańsku, to stolica woj. małopolskiego okazała się drugim, po Warszawie, najdroższym rynkiem w Polsce.

We wspomnianym Gdańsku listopadowe stawki obserwowane w ogłoszeniach sprzedaży gruntów budowlanych były o 5,6 proc. niższe od październikowych i wyniosły średnio 525 zł/mkw. To trzeci miesiąc z rzędu z obniżką w stolicy woj. pomorskiego.

Spadek cen ofertowych notowany w Gdańsku od września, nie uchronił jednak przed wysoką podwyżką w skali roku. Miesięczne wzrosty na początku roku przekraczające 10 proc. sprawiły, że w porównaniu z listopadem 2018 r. stawki dyktowane na rynku gruntów w stolicy woj. pomorskiego były aż o 34,3 proc. wyższe.

Dwucyfrowy wzrost oczekiwań sprzedawców działek w skali roku odnotowano także w Krakowie – 18,9 proc. i Katowicach – 14,6 proc., gdzie parcele w listopadzie 2019 r. wyceniane były średnio na 384 zł/mkw.

Na korektę cen w listopadzie względem października mogli liczyć z kolei szukający działek pod budowę domu w Warszawie. Średnia cena ofertowa w stolicy wyniosła średnio 858 zł/mkw. Średnie stawki w porównaniu z październikiem, poza wspomnianym już wcześniej Gdańskiem, obniżyły się także w Olsztynie (spadek o 13,9 proc. do 167 zł/mkw.), Opolu (spadek o 11,3 proc. do 180 zł/mkw.), Kielcach (spadek o 5,1 proc. do 389 zł/mkw.), Białymstoku (spadek o 4,6 proc. do 349 zł/mkw.), Rzeszowie (spadek o 4,6 proc. do 209 zł/mkw.), Szczecinie (spadek o 4 proc. do 314 zł/mkw.) oraz Lublinie (spadek o 0,7 proc. do 288 zł/mkw.).

W przypadku poszczególnych metraży, mocno w dół powędrowały także ceny ofertowe najmniejszych parcel o powierzchni do 8 arów w Szczecinie (-28,8 proc.) i Kielcach (-20 proc.), które wyceniane były średnio na 211 zł/mkw. i 599 zł/mkw.

Z podwyżką, oprócz wspomnianych już działek o powierzchni od 8 do 12 arów w Łodzi, musieli radzić sobie także szukający sporych (20-50 arów) parcel w Gdańsku, które podrożały o 20,7 proc. do średniego poziomu 443 zł/mkw. Znacznie wyższe względem października – o 31,1 proc. – były także średnie stawki za największe działki (powyżej 100 arów) w Łodzi.

W skali roku o ponad połowę (51,6 proc.) wzrosły ceny ofertowe najmniejszych działek o powierzchni do 8 arów w Gdańsku. Te wyceniane były średnio na 1066 zł/mkw. Droższe stawki w ogłoszeniach sprzedaży wspomnianych metraży notowano jedynie w Warszawie – średnio 1363 zł/mkw.

Przechodząc z perspektywy miast do województw, największy wzrost cen ofertowych w relacji do października – o 7,6 proc. – zanotowano na Dolnym Śląsku, gdzie parcele wyceniane były średnio na 99 zł/mkw. Sporo więcej oczekiwali także sprzedający działki budowlane w Wielkopolsce (wzrost o 6,8 proc. do 110 zł/mkw.).

Na promocję mogli liczyć z kolei szukający gruntów budowlanych w woj. opolskim. Były one wyceniane średnio na 75 zł/mkw. (spadek o 16,7 proc.). Spora obniżka stawek w Gdańsku przełożyła się także na dyktowane w cały woj. pomorskim. Były one o 3,9 proc. niższe niż w październiku i wyniosły średnio 171 zł/mkw.

Marcin Kaźmierczak