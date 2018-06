Ceny ofertowe działek budowlanych – czerwiec 2018 [Raport Bankier.pl]

Właściciele działek budowlanych dalej podnoszą stawki w ogłoszeniach sprzedaży. W Warszawie średnia cena ofertowa sięgnęła już 800 zł/mkw. Przed podwyżkami nie wzbraniali się również sprzedawcy z pozostałych miast wojewódzkich. Ceny rosły także poza największymi ośrodkami miejskimi.

800 zł w Warszawie, 567 zł w Poznaniu i 520 zł w Krakowie – tyle średnio oczekiwali sprzedawcy parcel pod budowę domu – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w maju 2018 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 245 92 Wrocław 454 800-1200 112 1200-2000 101 2000-5000 83 5000-10 000 89 10 000 i więcej 85 kujawsko-pomorskie 0-800 187 84 Bydgoszcz 260 800-1200 102 1200-2000 76 2000-5000 64 5000-10 000 157 10 000 i więcej 51 lubelskie 0-800 390 104 Lublin 293 800-1200 145 1200-2000 109 2000-5000 95 5000-10 000 78 10 000 i więcej 69 lubuskie 0-800 169 56 Gorzów Wielkopolski 80 800-1200 65 1200-2000 60 2000-5000 43 5000-10 000 46 10 000 i więcej 40 łódzkie 0-800 181 82 Łódź 236 800-1200 107 1200-2000 91 2000-5000 75 5000-10 000 88 10 000 i więcej 71 małopolskie 0-800 294 124 Kraków 520 800-1200 145 1200-2000 114 2000-5000 95 5000-10 000 105 10 000 i więcej 98 mazowieckie 0-800 494 185 Warszawa 800 800-1200 206 1200-2000 174 2000-5000 184 5000-10 000 210 10 000 i więcej 158 opolskie 0-800 129 81 Opole 195 800-1200 82 1200-2000 68 2000-5000 61 5000-10 000 51 10 000 i więcej 33 podkarpackie 0-800 252 76 Rzeszów 210 800-1200 83 1200-2000 69 2000-5000 56 5000-10 000 61 10 000 i więcej 62 podlaskie 0-800 211 97 Białystok 307 800-1200 119 1200-2000 95 2000-5000 87 5000-10 000 86 10 000 i więcej 52 pomorskie 0-800 419 155 Gdańsk 400 800-1200 149 1200-2000 106 2000-5000 109 5000-10 000 129 10 000 i więcej 88 śląskie 0-800 163 111 Katowice 344 800-1200 115 1200-2000 99 2000-5000 97 5000-10 000 90 10 000 i więcej 103 świętokrzyskie 0-800 194 88 Kielce 345 800-1200 97 1200-2000 95 2000-5000 68 5000-10 000 75 10 000 i więcej 91 warmińsko-mazurskie 0-800 169 71 Olsztyn 154 800-1200 89 1200-2000 63 2000-5000 49 5000-10 000 62 10 000 i więcej 45 wielkopolskie 0-800 223 123 Poznań 567 800-1200 150 1200-2000 128 2000-5000 112 5000-10 000 129 10 000 i więcej 73 zachodniopomorskie 0-800 233 106 Szczecin 294 800-1200 101 1200-2000 89 2000-5000 129 5000-10 000 128 10 000 i więcej 118 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Ponad 400 zł/mkw. to stawki, jakie prezentowane były także w ogłoszeniach sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych we Wrocławiu – 454 zł/mkw. i Gdańsku – 400 zł/mkw. Najtańszym pod tym względem miastem niezmiennie jest Gorzów Wielkopolski – 80 zł/mkw. To jedyne miasto wojewódzkie, w którym parcele są wyceniane na mniej niż 100 zł/mkw. Drugim z najtańszych miast jest Olsztyn, ale tam średnie stawki przekraczają już nieco poziom 150 zł/mkw.

W przypadku całych województw najdroższe jest wciąż województwo mazowieckie. Szukając terenu pod budową własnego domu, trzeba było liczyć się w tym regionie ze stawkami rzędu 185 zł/mkw. Niewiele mniej oczekiwali sprzedawcy działek z województwa pomorskiego – 155 zł/mkw. Ponad 100 zł/mkw. to także średnia z ogłoszeń sprzedaży działek budowlanych w województwie małopolskim (124 zł/mkw.), wielkopolskim (123 zł/mkw.), śląskim (111 zł/mkw.), zachodniopomorskim (106 zł/mkw.) i lubelskim (104 zł/mkw.).

Najtańszym województwem pod tym względem jest województwo lubuskie – średnia stawka w maju wyniosła w tym przypadku 56 zł/mkw.

Źródło:

Mateusz Gawin