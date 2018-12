Ceny nieruchomości i ceny energii w #ZapytajBankiera

Tym razem do stałych pytań o kondycję banków Leszka Czarneckiego dołączyły m.in. pytania o sortowanie śmieci. Odpowiadamy.

Jak to jest z tymi cenami nieruchomości i inflacją?

Co z energetyką, cenami energii i wycenami spółek energetycznych? Zapytaj ministra Tchórzewskiego, który jak Don Kichot walczy z wiatrakami. Tylko on – nawet mocniej niż ceny węgla i praw do emisji CO2 – wpływa na wyniki tych spółek i ich wyceny. Na końcu i tak my za prąd drożej zapłacimy.

Dlaczego mamy sortować śmieci, skoro i tak przyjeżdża jedna śmieciarka?

Ola Rogala, autorka tekstu o śmieciach w Warszawie zapytała Karola Wójcika, przewodniczącego Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami i rzecznika prasowego jednej ze spółek, które odbierają śmieci

Po pierwsze – prawo tego zakazuje, wszystko zależy od uczciwości firmy

Mieszanie odpadów komunalnych ze sobą jest zabronione ustawowo. Uczciwy przedsiębiorca tak nie postępuje i kropka. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi określa art. 17 ustawy o odpadach, który ustanawia hierarchię sposobów postępowania z odpadami. Mamy najpierw zapobiegać ich powstawaniu. Jeśli zostały już wytworzone – odzyskać surowce wtórne. A dopiero w dalszej kolejności – przekazać do spalarni albo legalnego składowania. W świetle prawa nie jest zatem możliwe zawiezienie zmieszanych odpadów komunalnych z naszych domów wprost na składowisko albo do spalarni.

Po drugie – samochody

Zanim powiemy, że jedna śmieciarka zabrała wszystko, najpierw dobrze to sprawdźmy. Po danej gminie porusza się zazwyczaj kilka pojazdów przeznaczonych do odbioru różnych frakcji, np. inny do obioru szkła, inny do odpadów zmieszanych. Wyglądają tak samo, ale nie są to te same pojazdy. Do tego, coraz powszechniejszą praktyką jest użytkowanie pojazdów wielokomorowych.

Po trzecie – te odpady i tak są ponownie segregowane

Sortować odpady w naszych domach warto, choć pamiętajmy, że aby dać im drugie życie, muszą trafić jeszcze do „doczyszczenia” w profesjonalnym zakładzie – tak, aby dokładniej podzielić je na frakcje. Mówienie, że segregacja w domu wystarczy by odpady kupił recykler, który zrobi z nich nowe produkty, jest takim samym powielaniem mitu jak to, że wszystkie odpady odbiera jedna śmieciarka.

Gospodarka Polski vs stany USA?

Odpowiedź w konkursie: Bylibyśmy na 12. miejscu, z 524 mld USD PKB w 2017 roku, tuż za Massachusetts.

„Moglibyście sondować czytelników i sprawdzać, co o przyszłości Bankier.pl myśli społeczność”

Bardzo chętnie! Pomóżcie nam się rozwijać, odpowiadając w poniższej sondzie.

Przemek Barankiewicz