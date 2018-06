Brytyjczycy chcą cofnąć brexit

Drugie referendum i wycofanie się z brexitu - to cele kampanii "Best for Britain", która rozpoczęła się dziś w Wielkiej Brytanii. Złożą się na nią między innymi kampania billboardowa oraz rozmowy z mieszkańcami i parlamentarzystami. Część pieniędzy na sfinansowanie kampanii pochodzi od biznesmena George'a Sorosa.

Szef kampanii lord Mark Maloch-Brown uważa, że na Wyspach zmieniają się nastroje społeczne i coraz więcej mieszkańców widzi, że kraj straci na wyjściu z Unii Europejskiej. "Premier May miała wynegocjować umowę, a nie jest w stanie tego zrobić. Nie potrafi nawet pogodzić ludzi we własnym rządzie. Politycy zdradzili nas w 2016 roku i są gotowi zdradzić znów" - przekonywał lord Mark Maloch-Brown.

Podstawowym zadaniem będzie przekonanie posłów, by dali zielone światło na drugie głosowanie. Organizacja ujawniła plan, wedle którego posłowie mieliby to zrobić jesienią. Wiosną - jeszcze wtedy, gdy Wielka Brytania byłaby członkiem Unii - doszłoby do głosowania. Działacze zapowiedzieli, że będą prowadzić kampanię od drzwi do drzwi, skupiając się na przekonywaniu głównie mieszkańców eurosceptycznych okolic kraju. "Ludzie często mówią na przykład, że martwią się o imigrację, ale często w ich rejonach imigrantów właściwie nie ma" - tłumaczył Polskiemu Radiu dyrektor generalna organizacji Eloise Todd. I dodała, że największym problemem kraju są narastające przez lata nierówności społeczne, za które błędnie czasami wini się Unię.

Na początek kampania zebrała ponad dwa i pół miliona funtów. Według danych organizacji, jedna piąta pochodzi od George'a Sorosa. Biznesmen wzbudza wśród niektórych Brytyjczyków kontrowersje, bo w 1992 roku dokonał udanej spekulacji, osłabiając kurs funta. Stąd przydomek "człowiek, który złamał Bank Anglii".

Wątpliwości części opinii publicznej wywołuje też fakt, że George Soros to cudzoziemiec, który angażuje się w brytyjskie życie polityczne. Pytany o te zarzuty Mark Maloch-Brown powiedział Polskiemu Radiu, że George Soros ma ścisłe związki z Wielką Brytanią i że przyjaźni się z biznesmenem od trzech dekad. "Odegrał wielką rolę w uwalnianiu waszego kraju, wysłał też na przykład Viktora Orbana na stypendium w Oksfordzie. Zawsze oferuje wsparcie lokalnym politykom. Pozwala im powiedzieć to, co chcą. Ale jeśli mają rację i potrzebują wsparcia - on im je daje" - przekonywał szef Best for Britain, dodając, że pieniądze pochodzą z brytyjskiej odnogi fundacji Sorosa.

