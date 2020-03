BioMaxima rozpoczyna sprzedaż testów do wykrywania koronawirusa

BioMaxima rozpoczyna sprzedaż w krajach Unii Europejskiej testów do wykrywania koronawirusa - podała spółka w komunikacie.

"Od dnia 27 marca br, po wcześniejszym dokonaniu stosownego zgłoszenia do Prezesa URPLiWM, BioMaxima uzyskuje prawo do wprowadzenia do obrotu na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej jako wytwórca szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG w próbkach krwi. Test przesiewowy pod marką BioMaxima będzie sprzedawany w kraju i na rynkach zagranicznych. Emitent już zgromadził portfel zamówień na ten wyrób zarówno od dotychczasowych dystrybutorów, jak i od nowych kontrahentów" - napisano.

"Zarząd ocenia, że testy przesiewowe i potwierdzające testy genetyczne staną się stałym elementem oferty spółki w długim horyzoncie, natomiast w najbliższych miesiącach przyczynią do wzrostu sprzedaży w kategorii testów, osiągając dominującą pozycję w sprzedaży ogółem. Pierwsze podsumowanie sprzedaży uwzgledniające poszerzenie oferty spółki o testy przesiewowe począwszy od 19 marca br., kiedy to rozpoczęto dostawy, znajdzie się w raporcie miesięcznym za marzec 2020 roku.

Spółka informowała wcześniej, że wynik testu możliwy jest do odczytania po 10 minutach. (PAP Biznes)

