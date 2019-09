Będzie nowa wersja „Monopoly”. Kobiety zarobią więcej

Znaną na całym świecie grę „Monopoly” czeka rewolucja. Jej producent wprowadza wersję, w której kobiety zarabiają więcej od mężczyzn.

Firma Hasbro, która w 1991 r. przejęła prawa do wydawania gry, poinformowała, że nowa wersja „Monopoly” ma na celu uhonorowanie kobiet, które wytyczały szlaki w biznesie. Z tego powodu postać wąsatego Mr. Monopoly (zwanego także Bogatym Wujkiem Penybags) zajmie jego siostrzenica, Ms. Monopoly.

- Podczas gdy Mr. Monopoly jest potentatem na rynku nieruchomości, Ms. Monopoly jest adwokatem, która inwestuje w przedsiębiorcze kobiety – informuje Hasbro.

Zmian doczeka się także sama rozgrywka. Pola zajmowane tradycyjnie przez miasta, elektrownie i koleje zajmą wynalazki stworzone przez kobiety. W tym kontekście warto dodać, że przykładem takiego wynalazku jest też… sama gra „Monopoly”, którą na początku XX wieku wymyśliła Elizabeth Magie. Opracowana przez nią „The Landlord’s Game” była bezpośrednią poprzedniczką popularnego do dziś tytułu.

Co więcej, jak informują amerykańskie media, na starcie gry kobiety otrzymywać będą po 1900 dolarów Monopoly, mężczyźni zaś jedynie 1500. Co więcej, kiedy kobieta przeprowadzi swój pionek przez pole startowe, wówczas zainkasuje 240 dolarów. Mężczyźni wciąż dostawać będą natomiast 200 dolarów, czyli tyle co w standardowej edycji gry.

Zmodyfikowana mechanika gry ma zwrócić uwagę na różnicę w płacach między płciami - na pudełku gry widnieje hasło "pierwsza gra, w której kobiety zarabiaja więcej od mężczyzn". Żeby nie stawiać mężczyzn na straconej pozycji, otrzymywać będą oni większe bonusy ze specjalnych 16 kart – np. wyciągnięcie karty „idziesz na film o superbohaterce” skutkować będzie 100 dolarami dla mężczyzn i tylko 50 dolarami dla kobiet.

- Ms. Monopoly została stworzona, aby inspirować oraz zwrócić uwagę na kobiety, które podważyły status quo. Z tego powodu Hasbro wesprze kilka młodych przedsiębiorczych kobiety kwotą ok. 20 580 prawdziwych dolarów (tak się składa, że właśnie tyle pieniędzy jest w grze „Monopoly”) – dodaje firma.

Wśród wyróżnionych znalazły się: 16-letnia Sophia Wang, która wynalazła urządzenie do wykrywania lejów krasowych; 13-letnia Gitanjali Rao, która opracowała sposób szybkiego wykrywania ołowiu w wodzie pitnej; oraz 16-letnia Ava Canney, która stworzyła spektrometr mierzący poziom barwników w słodyczach i napojach.

Gra Ms. Monopoly do sprzedaży trafi pod koniec września, na początku w USA oraz wybranych innych krajach. Sugerowana detaliczna cena gry to 20 dolarów.

MZ