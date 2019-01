iPhone'y w Chinach będą tańsze

Jak informowaliśmy wczoraj, Apple tnie produkcję najnowszych iPhone'ów. I mimo że szef koncernu zaprzecza, by spółka borykała się z problemami, to postanawia obniżyć ceny swoich flagowców w Chinach.

To z pewnością nie jest dobre rozpoczęcie roku dla Apple'a. 3 stycznia pisaliśmy, że spółka po raz pierwszy od wielu lat zrewidowała w dół swoje prognozy przychodów, a cena akcji spadła wtedy o blisko 10 proc. Przychody mają wynieść 84 mld dol. zamiast 89 mld dol. Pierwotnie planowano, że w pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż iPhone’ów wyniesie 48 mln sztuk. Następnie szacunki te obniżono do 45 mln sztuk, obecnie wynoszą one 40 mln egzemplarzy.

, firma z Cupertino podejmuje działania, by zminimalizować szkody i... obniża ceny niektórych iPhone'ów w Chinach, które były wprowadzone na tamtejszy rynek w 2017 i 2018 roku z wyłączeniem iPhone'a X.

Klienci, którzy zdecydowali by się na zakup iPhone'a XR, dostaną rabat o wartości 66 dol., w przypadku pozostałych modeli (iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone 8 Plus, iPhone 8) zniżka wynosi 59 dol.

Sam Tim Cook przyznał, że spółka ma ciężką sytuację na rynku chińskim. - Sądzimy, że klimat gospodarczy w Chinach ucierpiał na rosnących napięciach handlowych z USA. Rosnąca niepewność wpłynęła na rynki finansowe oraz zachowania konsumentów. Jak pokazują dane rynkowe, spadek sprzedaży smartfonów w Chinach i Hongkongu był szczególnie mocny – dodał Cook.

Apple musi się też mierzyć za Murem z coraz silniejszą chińską konkurencją, oferującą urządzenia tańsze i równie użyteczne. Udział amerykańskiego giganta w chińskim rynku wynosi niespełna 10 proc., mniej niż Huawei, Vivo, Oppo czy Xiaomi. Cały sektor borykał się w ubiegłym roku z wyraźnym spowolnieniem - rynek skurczył się o ponad 15 proc. w porównaniu do 2017 r.

DU