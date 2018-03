Zwolnienia w bankach. Mamy dane za 2017 rok

Banki na całym świecie redukują liczbę etatów. Polska na tym tle nie jest zielona wyspą. Jak wynika z danych zebranych przez serwis PRNews.pl, w 2017 roku banki komercyjne zmniejszyły liczbę etatów o 5,5 tys. Ubyło także ponad 500 oddziałów własnych.

Nowoczesne technologie w coraz większym stopniu wpływają stan zatrudnienia w bankowości. Z jednej strony branża inwestuje w automaty, które mają zastąpić ludzi przy najprostszych zadaniach, z drugiej – coraz więcej klientów korzysta z elektronicznych kanałów obsługi. Z bankowości internetowej korzysta już 16 mln klientów, a swój bank z poziomu smartfona obsługuje 9 mln osób. Cyfrowi klienci coraz rzadziej zaglądają do placówek. A dla banków utrzymywanie pustych oddziałów jest nieopłacalne.

Z danych, które zebraliśmy z 20 banków o profilu uniwersalnym, wynika, że na koniec 2017 roku zatrudniały pracowników na 115 tys. etatach. To o 5,5 tys. mniej niż rok wcześniej. Największą redukcję przeprowadził Alior Bank, który w ciągu roku zmniejszył stan zatrudniania o 2,2 tys. etatów. Jest to efekt realizacji strategii „cyfrowego buntownika”. Zgodnie z nią, bank zwiększy nakłady na IT i do roku 2020 ograniczy liczbę placówek własnych do 200. Podobny kierunek obrał Raiffeisen. Wiosną ubiegłego roku ogłosił zwolnienia grupowe, które miały objąć do 950 osób w latach 2017-2019. Bank zredukował też sieć placówek i przeznaczył 100 mln zł na cyfrową transformację.

Liczba etatów w bankach

Bank Zmiana r/r IV kw. 2016 IV kw. 2017 Alior Bank -2226 10 336 8110 PKO BP -881 25 381 24 500 BGŻ BNP Paribas -592 7978 7386 Raiffeisen Polbank -575 4453 3878 Bank Pekao -566 15 882 15 316 BZ WBK -200 11 700 11 500 Idea Bank -169 1934 1765 Citi Handlowy -153 3640 3487 Plus Bank -122 864 742 Santander CB -111 2600 2489 BOŚ** -111 1431 1320 Credit Agricole -101 4995 4894 Deutsche Bank* -54 2010 1956 Eurobank -34 2918 2884 ING Bank Śląski -7 7 619 7 612 Bank Millennium -5 5 497 5 492 Bank BPH 0 180 180 mBank 50 5 364 5 414 Bank Pocztowy 158 1 335 1 493 Getin Noble Bank 202 4 890 5 092 RAZEM: -5497 121 007 115 510 * Bank nie podał danych za III i IV kw. 2017. Przyjęto stan z czerwca 2017 r. ** Bank nie podał danych za IV kw. 2017. Przyjęto stan z września 2017 r. Źródło: PRNews.pl

W 2017 roku PKO BP zmniejszył zatrudnienie o 881 etatów. To m.in. efekt zapowiedzianych w grudniu 2016 roku zwolnień grupowych, które miały objąć do 950 osób. Na ten rok bank też zapowiedział zwolnienia – do urzędu pracy zgłoszono 850 miejsc pracy na terenie całego kraju

Z procesem redukcji etatów nierozłącznie wiąże się ograniczanie sieci placówek. Niemal wszystkie ankietowane przez nas banki ograniczyły sieć własnych oddziałów. Najwięcej punktów własnych zamknął Raiffeisen Polbank, bo aż 93. Część placówek przeszła jednak pod skrzydła prywatnych przedsiębiorców – w 2017 r. sieć poddziałów partnerskich wzrosła o 22 punkty do 46.

Liczba placówek własnych banków Bank Zmiana r/r IV kw. 2016 IV kw. 2017 Raiffeisen Polbank -93 274 181 BZ WBK -82 658 576 Bank Pekao -77 928 851 Alior Bank -76 324 248 PKO Bank Polski -46 1238 1192 ING Bank Śląski -27 384 357 Credit Agricole Bank Polska -20 413 393 BOŚ -20 85 65 Idea Bank -20 75 55 Eurobank -17 270 253 Getin Noble Bank -15 260 245 Bank Millennium -13 368 355 Bank BGŻ BNP Paribas -12 488 476 Santander CB -4 163 159 Bank Pocztowy -2 216 214 Citi Handlowy -2 28 26 mBank 0 138 138 Deutsche Bank* 0 113 113 Plus Bank 0 95 95 Razem: -526 6518 5992 Źródło: PRNews.pl

Na drugim miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK, który zamknął 82 placówki, a jego sieć stopniała do 576 oddziałów. Na trzecim są niemal ex aequo Pekao i Alior. Pierwszy z nich zmniejszył liczbę placówek własnych o 77 punktów, drugi o 76. W PKO BP sieć stopniała o 46 placówek. Cięcia nie ominęły też oddziałów partnerskich. Najwięcej punktów ubyło w Alior Banku – 146 oraz w PKO BP – 92. Sieć wzrosła natomiast we wspomnianym już wyżej Raiffeisenie, eurobanku i Getinie.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez kilka najbliższych lat banki będą porządkować swoją sieć oddziałów. I nie chodzi tylko o zamykanie mniej efektywnych punktów sprzedaży. Banki szukają pomysłów na to, jak zagospodarować istniejącą sieć i zachęcić klientów o odwiedzania placówek.

Oddziały są przenoszone z ulic do galerii handlowych, bo tam coraz więcej osób lubi spędzać wolny czas. Zamykane są tradycyjne okienka kasowe, a w ich miejsce wstawiane wygodne fotele pozwalające na swobodną rozmowę z pracownikiem. Dla klientów instalowane są automaty do kawy lub kakao . Są też bardziej radykalne przykłady – swojego czasu Idea Bank uruchomił placówkę w wagonie , a BGŻ BNP Paribas posadził na ścianach rośliny i wynajął firmę, która zaprojektowała dla oddziału własny zapach.

Wojciech Boczoń