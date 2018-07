Zamiast pracy koń trojański

OLX poinformowało użytkowników serwisu o ostatnim "trendzie" polegającym na wysyłaniu w e-mailach dotyczących odpowiedzi na ogłoszenia zawirusowanych plików. Oszuści umieszczają ofertę pracy, a następnie wysyłają wiadomości z wirusem na adresy podane w CV.

"Najnowsza odsłona tego mechanizmu to oferty pracy. Oszuści kontaktują się z nami mailowo (na adres z CV) i przesyłają link do ściągnięcia aplikacji – rzekomo do testowania – http://testeraplikacji.com/tester2/ Tam widzimy instrukcję jej pobrania – przed czym stanowczo ostrzegamy! W pliku bowiem ukryty jest koń trojański – może on posłużyć do przechwycenia naszych danych logowania, np. do konta bankowego" – czytamy w komunikacie serwisu.

Serwis ogłoszeniowy przygotował również kilka wskazówek dla użytkowników, którzy mają podejrzenia, że mogą stać się celem oszustów:

OLX informuje, że ta "sztuczka" pojawiała się już przy ogłoszeniach darmowych np. klocków lego. Podszywając się pod firmy kurierskie, takie jak DPD czy DHL, wysyłają SMS-y z linkami do rzekomego opłacenia przesyłki.

"Zawsze używaj programów antywirusowych (również na urządzeniach przenośnych), aktualizuj definicje wirusów, nie instaluj aplikacji z niezaufanych źródeł, jeśli nie jesteś w 100 proc. pewien, do czego służą i kto je stworzył. Jeśli chcesz sprawdzić, dokąd prowadzi skrócony link – zajrzyj tu , a strona „podejrzy” docelowy adres za ciebie. Stanowczo odradzamy przelewania pieniędzy poprzez gotowe płatności internetowe – za pośrednictwem zewnętrznego operatora, np. Dotpay czy Skycash."

Źródło:

WSZ