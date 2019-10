Exit poll: PiS wygrywa z wynikiem 43,6 proc., może liczyć na samodzielną większość w Sejmie

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne z 43,6 proc. głosów, a do Sejmu wejdzie pięć ugrupowań - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos. Symulacja podziału mandatów wskazuje, że PiS otrzyma ich 239, co daje większość w Sejmie i umożliwia samodzielne stworzenie rządu.

Z badania exit poll wynika, że PiS wyprzedził w wyborach Koalicję Obywatelską, na którą głosowało 27,4 proc. Polaków. Trzecie miejsce przypadło Lewicy z wynikiem 11,9 proc., a czwarty jest PSL 9,6 proc. Do Sejmu wejdzie też Konfederacja, na którą oddało głos 6,4 proc. uprawnionych.

Z symulacji podziału mandatów wynika, że w nowym Sejmie PiS będzie miał 239 miejsc, Koalicja Obywatelska otrzyma 130 mandatów, Lewica - 43, PSL - 34, a Konfederacja może liczyć na 13 miejsc. Do uzyskania większości sejmowej i samodzielnych rządów potrzebne jest 231 mandatów.

Kaczyński: Mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać

Mamy zwycięstwo; mimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.

- Jeśli wynik sondażowy się utrzyma przed nami kolejne cztery lata rządzenia, czeka nas refleksja nad tym co się udało i nad tym co spowodowało, że pewna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać - mówił. - Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze - dodał.

Kaczyński wskazywał, że PiS w minionej kadencji radykalnie poprawiło stan finansów publicznych. "I tak będzie to trwało dalej, jeśli będziemy rządzić" - zapewnił. "Ale trzeba jeszcze dotrzeć z tą prawdą do społeczeństwa, do całego społeczeństwa, do wszystkich grup" - powiedział.

Jak podkreślił, walka polityczna to jedna sprawa, a inną jest sytuacja poszczególnych grup społecznych i obywateli. "Do nich właśnie musimy się jeszcze raz z naszym przekazem, z naszym wezwaniem do jedności i do spokoju, i z tą perspektywą polskiego państwa dobrobytu, polskiej wersji państwa dobrobytu zwrócić" - powiedział prezes PiS.

"Krótko mówiąc: kończymy pewien etap, zaczynamy nowy. Wcale nie łatwiejszy, może trudniejszy. Ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem" - wskazał Kaczyński.

Premier: Polacy zdecydowali, że chcą kontynuacji dobrej zmiany

"Polacy zdecydowali dziś, że chcą kontynuacji najpierw dobrej zmiany, a później dobrego czasu dla Polski. W oczekiwaniu na ostateczne wyniki dziękujemy za ogromny mandat zaufania, którym obdarzyli nas wyborcy. Naszym znakiem firmowym jest wiarygodność. Nie zawiedziemy" - napisał w niedzielę wieczorem na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Premier stwierdził, że jeśli wyniki sondażowe się potwierdzą, wówczas będzie to oznaczało, że procent głosów oddanych na PiS "przełoży się na niemal 8 mln wyborców".

"Te 7,5 - 8 mln Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu, Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna" - mówił Morawiecki.

"Ten wynik, który osiągnęliśmy daje nam ogromny, społeczny mandat, (...) mimo tych wielu przeciwności - wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata, droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego" - mówił Morawiecki po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

Premier podziękował wszystkim Polakom - "również tym, którzy głosowali na naszych konkurentów". "Będziemy starali się ich w ciągu czterech lat przekonywać do naszej wizji rozwoju, do naszej wizji rozwoju Polski. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Polakom" - powiedział.

Schetyna: Przed nami wybory prezydenckie, wygramy je

"Wierząc w zwycięstwo w Senacie chciałbym powiedzieć, że to jest jedyna droga, dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę też powiedzieć, że wszystko jest przed nami - wybory prezydenckie, i tam też będziemy gotowi i te wybory wygramy, to jest nasza obietnica" - oświadczył Schetyna.

Dodał, że chciałby przekazać "tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie, o dominacji, którzy chcą układać państwo tak, by w nim dobrze było tylko im - chcę im powiedzieć: nie będzie Budapesztu w Warszawie" - powiedział lider PO.

Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody; wierzymy w zwycięstwo w Senacie, dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych to jedyna droga - powiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów lider PO Grzegorz Schetyna.

Sondaż: frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 61,1 proc.

O godzinie 21 w niedzielę zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów.

W wyborach do Sejmu, we wszystkich 41 okręgach listy zarejestrowało pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego list startują także politycy Kukiz'15, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, skupiający SLD, Wiosnę i Lewicę Razem.

Łącznie o mandat posła ubiegało się 5112 kandydatów. O jeden mandat walczyło średnio 11 osób.

W wyborach do Senatu, w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat walczyły 3 osoby.

