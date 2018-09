Właściciel 4F chce kupić Simple od Gino Rossi

Spółka Gino Rossi podpisała list intencyjny w sprawie sprzedaży 100 proc. akcji Simple Creative Products. Nabywcą ma być OTCF, właściciel marki 4F.

Strony ustaliły, iż ostateczna treść dokumentacji transakcyjnej zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni. Na poczet ceny nabycia akcji OTCF wpłaci milion złotych zaliczki.

Jednocześnie Gino Rossi poinformowało, że „podpisany list intencyjny nie ma wpływu na negocjacje toczące się dotychczas ws. sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products SA z Monnari SA”.

- Strony uzgadniają obecnie porozumienie dotyczące spłaty zobowiązania Simple CP SA wobec Miss Class Sp. z o.o. w wysokości 4 mln PLN – czytamy w komunikacie.

Gino Rossi prowadzi negocjacje z Monnari Trade w sprawie sprzedaży 100 proc. akcji Simple. Na początku września Miss Class, spółka zależna Monnari, dokonała jednak zajęcia komorniczego na rachunku Simple na kwotę 6 mln zł.

Gino Rossi było zaskoczone tymi działaniami w świetle dotychczas prowadzonych negocjacji ws. sprzedaży Simple na rzecz Monnari i oczekiwało wycofania zajęcia komorniczego. Do cofnięcia zajęcia komorniczego nie doszło.

Gino Rossi to w ostatnich dniach jedna z „najgorętszych” spółek na GPW, co widać po wysokim piątym miejscu w rankingu spółek Bankier.pl. We wtorek raptowny wzrost cen akcji wywołał komunikat o zawarciu umowy współpracy z CCC. Obecnie walory Gino Rossi są wyceniane na 72 grosze. Dla porównania jeszcze w ubiegły czwartek kurs wynosił 30 groszy.

