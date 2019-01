USA chcą odciąć Maduro od pieniędzy

USA chcą sprawić, by dochody z wenezuelskiej ropy naftowej trafiały do lidera opozycji Juana Guaido, który ogłosił się w środę tymczasowym prezydentem, i chcą odciąć od pieniędzy coraz bardziej izolowanego na arenie międzynarodowej prezydenta Nicolasa Maduro.

"Aktualnie skupiamy się na odłączeniu nielegalnego reżimu Maduro od źródeł jego dochodów - powiedział dziennikarzom w Białym Domu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. - Uważamy, że zgodnie z naszym uznaniem Juana Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli dochody te powinny trafić do legalnego rządu".

Doradca amerykańskiego prezydenta dodał, że proces jest "bardzo skomplikowany" i że władze analizują, w jaki sposób miałoby to funkcjonować.

Władze Wenezueli nie odpowiedziały na prośbę o komentarz, podobnie jak lider opozycji Guaido - podaje agencja Reutera.

Według niej oświadczenie Boltona sygnalizuje, że Waszyngton jest gotów wyjść poza tradycyjne środki dyplomatyczne i będzie starał się pozbawić rząd Maduro środków w sytuacji, gdy jego administracja już boryka się z nieopłaconymi rachunkami i wierzycielami żądającymi zapłaty. Reuters pisze, że znacznie wzmocniłoby to Guaido.

W środę na ulice wielu wenezuelskich miast wyszły setki tysięcy demonstrantów, żądając ustąpienia socjalistycznego prezydenta Maduro i jego rządu. Przewodniczący kontrolowanego przez opozycję parlamentu Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli, a niedługo później fakt ten uznały Stany Zjednoczone i w ślad za nimi kilkanaście innych państw zachodniej półkuli. W odpowiedzi dotychczasowy prezydent Maduro zerwał stosunki dyplomatyczne z USA. Następnie Departament Stanu USA uznał, że stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą pozostają bez zmian, ponieważ Maduro nie ma uprawnień do ich zerwania.

W maju 2018 r. Maduro wygrał wybory prezydenckie, zapewniając sobie drugą kadencję, ale wybory nie spełniały standardów demokratycznych - władze nie dopuściły do startu większości kandydatów opozycji - i nie zostały uznane przez wiele państw, m.in. przez UE.

Amerykanie ostrzegli w środę prezydenta Maduro, że USA są gotowe do wprowadzenia sankcji dotyczących ropy naftowej, złota i innych sankcji gospodarczych i podjęcia działań w przypadku przemocy skierowanej przeciwko opozycji.

Obawy o możliwość przerwania dostaw ropy z Wenezueli przyczyniają się do wzrostu cen ropy naftowej na świecie - wskazuje Reuters.

W 2018 roku Wenezuela wyeksportowała średnio ok. 500 tys. baryłek ropy dziennie do Stanów Zjednoczonych - wynika z danych resortu energetyki USA. Dostawy ropy do USA przynoszą Wenezueli ok. 75 proc. dochodów czerpanych z jej eksportu - wynika z opublikowanych w zeszłym tygodniu danych banku Barclays.

Pod wpływem załamania cen ropy naftowej od 2014 r. Wenezuela, która czerpie 96 proc. swoich dochodów z ropy, cierpi z powodu braku dewiz, co pogrążyło kraj w ostrym kryzysie. Spadek cen surowców energetycznych w ostatnich latach znacznie pogłębił kryzys gospodarczy w tym kraju. (PAP)

