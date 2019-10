Trump grozi zniszczeniem tureckiej gospodarki. Lira mocno w dół

- Jeśli Turcja zrobi coś, co ja, w mojej wielkiej i niezrównanej mądrości, uważam za przesadę, całkowicie zniszczę i unicestwię gospodarkę Turcji - napisał w poniedziałek po południu na Twitterze Donald Trump. Napędziło to spadki na tureckiej lirze, która i tak słabo rozpoczęła ten tydzień.

O blisko 2 proc. umacniał się w poniedziałek wieczorem dolar względem tureckiej waluty. Lira traciła wyraźnie także względem innych walut. Słabość TRY obserwować można było jeszcze rano, spadki nasiliły się jednak po godzinie 16. O godzinie 17:38 pojawiła się zaś wiadomość z groźbami Donalda Trumpa.

- Już wcześniej wyraźnie to stwierdziłem, ale powtórzę dla przypomnienia. Jeśli Turcja zrobi coś, co ja, w mojej wielkiej i niezrównanej mądrości, uważam za przesadę, całkowicie zniszczę i unicestwię gospodarkę Turcji (zrobiłem to już wcześniej!). Powinni wraz z Europą i innymi czuwać nad schwytanymi bojownikami ISIS. USA zrobiły znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać, m.in. opanowaliśmy 100% kalifatu ISIS. Nadszedł czas, aby inni w regionie, niektórzy całkiem bogaci, zaczęli chronić swoje terytoria. Ameryka jest wielka! - napisał prezydent USA w dwóch tweetach.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...