Trigon DM rekomenduje "kupuj" CD Projekt z ceną docelową 235 zł

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 14 września, wznawiają wydawanie rekomendacji dla CD Projekt z ceną docelową 235 zł i zaleceniem "kupuj". Analitycy zakładają premierę gry "Cyberpunk 2077" na drugi kwartał 2020 r.

W piątek o godzinie 12:45 kurs CD Projektu wynosi 195,9 zł.

"W odniesieniu do samego Cyberpunka 2077 sądzimy, że będzie to gra o jednym z największych budżetów w historii branży, a z punktu widzenia momentum rynkowego (nowa generacja konsol) oraz posiadania trybu multiplayer (przejęcie studia Strange New Things) CD Projekt niejednoznacznie benchmarkuje grę do kultowego GTA V" - napisano w raporcie.

"Naszym zdaniem CD Projekt niejednoznacznie porównuje Cyberpunka 2077 do GTA V, co można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, timing premiery "Cyberpunka 2077" (zakładamy II kw. 2020 r.) sugeruje, że gra wejdzie na rynek na przełomie debiutu nowej generacji konsol. Szacujemy, że w II kw. 2020 obecna baza konsol wyniesie ok. 160 mln sztuk, co będzie implikowało sprzedaż gry w stadium jej najwyższej dojrzałości" - dodano.

Analitycy zakładają premierę "Cyberpunka 2077" w drugim kwartale 2020 r. na obecnej generacji konsol i PC oraz re-premierę wraz z trybem gry multiplayer w drugim kwartale 2021 r. na nową generację konsol.

"Szacujemy, że sprzedaż gry pierwszym kwartale wyniesie ok. 16 mln kopii, w pierwszym roku 23 mln, a w cyklu życia 53 mln kopii (35 mln stara generacja i PC +18 mln nowa generacja)" - napisano w raporcie.

Analitycy prognozują, że CD Projekt w latach 2020-22 wygeneruje średnio ok. 1.085 mln zł zysku netto, co implikuje wskaźnik P/E na poziomie 16x vs. średnie P/E spółek porównywalnych na lata 2020-22 na poziomie 19,2x (dyskonto -17 proc.).

"Gdyby analizować wyniki spółki w 5-letniej perspektywie także w latach bez premier (2018 i 2019), średnioroczny zysk netto wyniósłby 692 mln zł, co implikuje 5-letnie średniocykliczne P/E 25x vs. średnie P/E peers na lata 2018-22 21,9x (premia +14 proc.)" - napisano w raporcie.

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Kacper Koproń. W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami.

Pierwsza dystrybucja raportu miała miejsce 14 września o godzinie 17.30. (PAP Biznes)

mat/ osz/