Tomasz Strama wiceprezesem GetBacku

Tomasz Strama został powołany przez radę nadzorczą GetBacku do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki - podał GetBack w komunikacie. Po zamknięciu transakcji z Hoist oraz zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami GetBack przechodzi do zasadniczego etapu jego realizacji - informuje spółka.

"Podstawowym zadaniem stojącym przed Spółką jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty rat układowych. Jednocześnie wdrożona ma zostać nowa strategia Spółki, której fundamentem będzie budowa silnej pozycji w segmencie usługowego zarządzania portfelami wierzytelności. Realizacja tych dwóch, komplementarnych celów pozwoli odbudować wizerunek stabilnego i cenionego pracodawcy" - czytamy w komunikacie GetBacku.

W tym celu rada nadzorcza spółki uzupełniła skład zarządu o Tomasza Stramę, który ma być odpowiedzialny za wdrożenie nowej strategii w obszarze windykacji.

- Pan Tomasz Strama to bardzo doświadczony menedżer rynku windykacyjnego w Europie, który dołączył do zespołu GetBack kilka miesięcy temu. W swojej prawie 20-letniej karierze zawodowej tworzył i kierował większością procesów wchodzących w skład zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi. Jesteśmy przekonani, że powołanie Tomasza Stramy do Zarządu GetBack istotnie wzmocni Spółkę i dodatkowo wesprze działania Marcina Tokarka w obszarze operacji, które mają na celu realizację zatwierdzonego układu. Nowy Wiceprezes będzie odpowiedzialny za obszar windykacji oraz wdrożenie nowej strategii Spółki - powiedział przewodniczący rady nadzorczej GetBacku, Radosław Barczyński.

Tomasz Strama w latach 2001-2014 związany był ze spółką Kruk, natomiast w latach 2014-2018 - ze spółką KRUK Deutschland. Od 2019 r. jest związany z Getback jako doradca zarządu i dyrektor zarządzający odpowiedzialny za strategie windykacyjne.

Po tej decyzji, w skład zarządu spółki wchodzą: Przemysław Dąbrowski (wiceprezes), Magdalena Nawłoka (wiceprezes), Tomasz Strama (wiceprezes), Paulina Pietkiewicz oraz Marcin Tokarek.