Ten dokument pomaga wygrać w sądzie. Rzecznik Finansowy chwali się statystykami

Polisy inwestycyjne i ubezpieczenia komunikacyjne to sprawy, którymi najczęściej zajmował się Rzecznik Finansowy w sporach z ubezpieczycielami. Tam, gdzie wydał istotny pogląd wspierający konsumenta, prawie zawsze wygrywał klient.

Konsumenci, którzy zdecydują się na sądowy spór z instytucją finansową, mogą wystąpić do Rzecznika Finansowego o tzw. istotny pogląd. Ma on być merytorycznym wsparciem żądań wysuwanych przez klienta. Ten dokument przedstawia stanowisko RF ze wskazaniem na najważniejsze argumenty wynikające z polskiego prawa. Dla sądu nie jest wiążący, ale w orzeczeniu sędzia powinien odnieść się do zawartych w nim informacji.

Rzecznik Finansowy podsumował właśnie dalsze losy spraw przeciwko instytucjom ubezpieczeniowym, w których konsumenci skorzystali z takiego wsparcia. W latach 2014-2017 sądy wydały orzeczenia w 580 sprawach, a aż w 519 przypadkach rozstrzygnięcie było korzystne dla klienta.

Większość analizowanych spraw dotyczyła polis inwestycyjnych (polisy z UFK). Przypomnijmy, że osią sporu zazwyczaj były finansowe konsekwencje wcześniejszego zakończenia umowy. Ubezpieczyciele narzucali wysokie opłaty manipulacyjne, nierzadko pochłaniające niemal całość wniesionych w pierwszych latach składek.

W 418 sprawach dotyczących polis inwestycyjnych, gdzie konsument wystąpił o istotny pogląd Rzecznika Finansowego, 91 proc. zakończyła się pomyślnie dla klienta. W przypadku sporów obejmujących ubezpieczenia komunikacyjne, ze 102 spraw w 87 proc. obronną ręką wyszedł konsument.

– Te dane nie uwzględniają sytuacji w których sąd nie rozstrzygnął ostatecznie sprawy. W tym czasie było 50 takich przypadków, z czego aż 47 dotyczyło sporów na tle tzw. polis z UFK. Z informacji które mamy od zainteresowanych wynika, że w większości wypadków wynikało to z ugody zawartej przez strony poza sądem. Można więc powiedzieć, że pomogliśmy osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie sporu, jeszcze większej liczbie osób niż wynikałoby to ze statystyk pokazujących pozytywne i negatywne rozstrzygnięcia sądowe – wyjaśnił Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jak wystąpić o istotny pogląd?

Istotny pogląd przygotowywany jest na życzenie konsumenta. Wniosek o taki dokument należy złożyć już po wniesieniu sprawy do sądu i pierwszej wymianie pism procesowych. Do pisma do Rzecznika Finansowego należy dołączyć kopię dokumentacji procesowej oraz dotychczasową korespondencję z instytucją finansową (np. odpowiedzi na reklamacje itp.) i podstawowe dokumenty dotyczące spornego produktu (umowa, regulamin, OWU). Istotny pogląd dostarczany jest bezpośrednio do sądu, a konsument otrzymuje jego kopię.

