T-Bull rusza z ofertą publiczną i myśli o podbiciu Chin

- Od początku, kiedy weszliśmy na małą giełdę, chcieliśmy przejść na dużą. To daje lepsze możliwości na pozyskiwanie pieniędzy, lepszą płynność na akcjach i w perspektywie rozwój firmy - na tym nam najbardziej zależy. Jeśli chodzi o emisję i pozyskane finansowanie z giełdy, chcemy przeznaczyć na rozwój naszej firmy, na wdrożenie szybciej systemu multiplayerowego, stworzenie trzech dużych produkcji i na promocję tych produkcji na świecie - mówi Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel i prezes T-Bull SA.

- Bardzo ważny jest dla nas rozwój naszych gier i to żebyśmy trafiali z naszymi produktami do graczy i spełniali ich oczekiwania. Stąd nasze ponad roczne prace nad wytworzeniem i wdrożeniem systemu multiplayer do naszych gier i to jest duża zmiana, która teraz tak naprawdę następuje. Jesteśmy już po pierwszych testowych wdrożeniach okrojonej wersji tego systemu do dwóch naszych produktów. Wyniki są bardzo obiecujące - mówi Damian Fijałkowski, współzałożyciel i członek zarządu T-Bull SA.