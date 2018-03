Spadkowy piątek na giełdach. GetBack 20 proc. w dół w jeden dzień

Czerwona piątkowa sesja stanowiła zwieńczenie spadkowego tygodnia na GPW. Główne indeksy obrały kurs na południe, a wśród spółek negatywnie wyróżnił się GetBack. Na światowych giełdach znów widoczna jest nerwowość wywołana ryzykiem politycznym.



- WIG20 zaliczył kolejny dzień sporych spadków. Na pocieszenie inwestorom pozostaje fakt, że w trakcie sesji sytuacja na GPW wyglądała zdecydowanie gorzej niż na zamknięciu dnia – pisał wczoraj Adam Torchała. Po zakończeniu piątkowej sesji wypada powtórzyć te słowa.

WIG20 stracił 0,89 proc., choć w trakcie dnia zniżkował grubo ponad 1 proc., nurkując nawet poniżej 2300 pkt. Poziom 2314,23 pkt. to wciąż najniższy pułap na koniec dnia od lipca ubiegłego roku.

W ślad za indeksem blue chipów podążyły indeksy mniejszych spółek – mWIG40 (-0,96 proc.) i sWIG80 (-0,92 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG stracił w efekcie 0,88 proc. Obroty sięgnęły 784 mln zł, a więc były wyraźnie niższe niż wczoraj (1,1 mln zł).

Historią dnia na GPW była dziś przecena akcji GetBacku (-20,39 proc.). Powodem tak spektakularnej wyprzedaży przy całkiem niezłych obrotach (16,5 mln zł) była informacja spółki o planach zarządu dotyczących emisji akcji. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

W WIG20 nad kreskę wybiły się dwie spółki, które w ostatnim czasie doznały sporej przeceny: Orange Polska (2,16 proc.) oraz Eurocash (3,73 proc.). Największy spadek zanotowały akcje Energi (-4,62 proc.) oraz Asseco Poland (-3,95 proc.). Przypomnijmy, że wczoraj giełda podała, że po następnej rewizji składów indeksów Asseco opuści WIG20. Miejsce spółki informatycznej zajmie CD Projekt, którego akcje dziś zdrożały o 1,05 proc.

Wśród solidnie przecenionych spółek warto wymienić dziś także Play (-4,66 proc.), AmRest (-6,45 proc.), Comarch (-10,14 proc., dziś oficjalnie potwierdzono kontrakt z ZUS-em), Auto Partner (-7,63 proc), PGE (2 proc.) i PGNiG (-1,97 proc.). Ostatnia ze spółek poinformowała, że dostarczy gaz Ukrainie , odciętej od dostaw z Rosji.

Na sytuację na GPW spory wpływ miała dziś atmosfera na zachodnich parkietach. Niemiecki DAX pod koniec giełdowego tygodnia zniżkował o ponad 2 proc., osuwając się poniżej 12 000 pkt. po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku. Czerwone otwarcie inwestorom zgotowały także główne indeksy giełd amerykańskich: S&P 500 i Nasdaq tracą po 0,5 proc., a Dow Jones aż 1,5 proc.

Na inwestorów oddziałują obecnie trzy duże czynniki ryzyka politycznego. Po pierwsze, Donald Trump zapowiedział wojnę handlową związaną z cłem na stal i aluminium, która – co ciekawe – wcale nie jest wymierzona w Chiny (więcej na ten temat w tym artykule ). Po drugie, w najbliższą niedzielę Włosi pójdą do urn, a wynik wyborów w trzeciej gospodarce strefy euro może zachwiać fundamentami unii monetarnej (więcej na ten temat przeczytasz tutaj ). Po trzecie, w weekend rozstrzygnąć mają się losy niemieckiej Wielkiej Koalicji – jeżeli członkowie SPD nie zgodzą się na wejście do rządu, to Niemcy wpadną w największe od lat polityczne turbulencje.

O tym, co czeka nas w przyszłym tygodniu przeczytasz w artykule „Tym będą żyły rynki”.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3324,75 -2,19 -3,39 -5,63 -1,77 -5,11 DAX Niemcy 11913,71 -2,27 -4,57 -6,82 -1,21 -7,77 FTSE 100 W.Brytania 7069,90 -1,47 -2,41 -5,02 -4,23 -8,04 CAC 40 Francja 5136,58 -2,39 -3,40 -4,26 3,48 -3,31 IBEX 35 Hiszpania 9531,10 -2,13 -2,97 -6,66 -1,90 -5,11 FTSE MIB Włochy 21912,14 -2,39 -3,35 -5,56 12,71 0,27 ASE Grecja 813,09 -2,16 -3,68 -7,12 23,94 1,34 BUX Węgry 36939,18 -2,19 -3,40 -7,54 11,41 -6,19 PX Czechy 1106,02 -1,05 0,10 -2,04 13,19 2,58 MICEX Rosja 2288,84 -0,39 -2,05 0,31 11,71 8,49 RTS INDEX (w USD) Rosja 1261,63 -0,98 -3,03 -0,87 14,71 9,29 BIST 100 Turcja 116859,20 -0,66 -0,56 -1,07 29,94 1,32 WIG 20 Polska 2314,23 -0,89 -3,82 -7,70 2,65 -5,97 WIG Polska 60580,36 -0,88 -3,33 -6,83 1,40 -4,97 mWIG 40 Polska 4648,79 -0,96 -3,00 -6,24 -5,69 -4,09

Michał Żuławiński