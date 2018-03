Zarząd Getbacku zwróci się do akcjonariuszy z wnioskiem o emisję do 70 mln akcji

Zarząd GetBack zwróci się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji, a następnie o nie więcej niż 50.000.000 akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW, przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20 proc. dopuszczonych do obrotu na tym rynku, wobec czego nie wymagałoby to sporządzenia prospektu emisyjnego. Emisja akcji nastąpić by miała w formie subskrypcji prywatnej, a więc trafi wyłącznie do wybranych inwestorów.

Inwestorzy negatywnie odebrali komunikat o planowanej emisji akcji. O 9:09 notowania GetBacku taniały o przeszło 9%, osiągając cenę 14,72 zł za walor. Reakcja rynku nie zaskakuje, bo potencjalne emisje mogą mocno rozwodnić kapitały obecnych akcjonariuszy. Spółka planuje wyemitować do 70 mln akcji, podczas gdy obecnie jej kapitał zakładowy dzieli się na 100 mln akcji.

Zarząd zostałby wtedy upoważniony przez Walne Zgromadzenie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego GetBack o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Zarząd zaoferuje jednak w pierwszej kolejności akcje uprawnionym inwestorom, którzy nie później niż dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu GetBack, dokonanej Uchwałą nr 2, wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0.5% akcji w kapitale zakładowym GetBack w dacie podjęcia Uchwały nr 2 i wyrażą takie zainteresowanie.



"Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych" - powiedział cytowany w komunikacie Konrad Kąkolewski, prezes spółki.

Spółka podała, że jej zarząd w ostatnich miesiącach odbył kilka rund spotkań z inwestorami w Europie, USA oraz Kanadzie, gdzie - jak ocenia - spotkał się z dużym zainteresowaniem w szczególności ze strony inwestorów amerykańskich.

"W przeprowadzonej w zeszłym roku ofercie publicznej nie mogliśmy zaoferować naszych akcji w USA i Kanadzie, obecnie zaproponowana formuła pozyskania kapitału zdecydowanie poszerza nasze możliwości w tym zakresie" - powiedział Kąkolewski.

