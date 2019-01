Silny wstrząs w kopalni KGHM-u

W okolicach Polkowic miał miejsce wstrząs o magnitudzie 4,9. Chodzi o należącą do KGHM-u kopalnię Rudna Główna. Trwa wycofywanie załogi.

Wstrząs miał miejsce we wtorek, chwilę przed godziną 14:00. Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) miał on siłę 4.9 w skali Richtera. Miał on mieć miejsce 72 km na północny-zachód od Wrocławia. Wstrząs mieli odczuć m.in. mieszkańcy Głogowa, Lubina, Polkowic a nawet Ścinawy.

Mapa przygotowana przez EMCS pokazuje, że chodzi o obszar pomiędzy Lubinem a Polkowicami. To teren, na którym mieszczą się kopalnie KGHM-u. Do wstrząsu doszło w kopalni Rudna Główna na oddziale G2. W tej chwili wycofywani są ludzie - powiedziała Anna Osadczuk z KGHM-u. Nie wiadomo czy wszyscy są cali i zdrowi. Nie wiadomo także, czy wstrząsy wyrządziły jakieś szkody w kopalniach kombinatu.

Magnituda 4,9 (niektóre źródła podają 4,7) oznacza bardzo silny wstrząs, bardzo rzadko spotykany na ziemiach polskich. Wystarczy tylko powiedzieć, że do tej pory w XXI wieku najsilniejsze tąpnięcie w polskich kopalniach miało magnitudę 4,7, czyli o podobnej sile. Miał on również miejsce w Rudnej, w marcu 2013 roku. Wówczas na szczęście nikt nie zginął, akcja ratowania zasypanych górników trwała jednak aż 7 godzin.

Planujemy kontynuację tematu

AT