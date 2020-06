fot. imagevixen / Shutterstock

Wprawdzie rosyjski bank centralny przestał ostatnio kupować złoto, ale nie znaczy to, że Rosja przestanie rozwijać swój „złoty potencjał”. Według prognoz Fitch Solutions pod koniec obecnej dekady Rosja będzie wydobywać najwięcej złota na świecie.

Jak wynika z raportu Fitch Solutions opisanego przez portal kitco.com, do 2029 r. produkcja złota w Rosji ma wzrosnąć do 15,5 miliona uncji trojańskich (482,1 tony). W 2020 r. skala wydobycia kruszcu ma sięgnąć 11,3 mln uncji (351 ton).

Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby, że pod koniec obecnej dekady Rosja odpowiadałaby za 11,6 proc. globalnej produkcji złota. Obecnie udział ten wynosi 10,6 proc.

Co ciekawe, wzrost produkcji złota w Rosji może mieć związek z amerykańskimi sankcjami. Zdaniem analityków Fitch „ryzyko odcięcia rosyjskich banków od dolarowych aktywów oraz trudne relacje z USA skłaniają bank centralny do zwiększania rezerw złota, co przełoży się na silny popyt krajowym” (Rosja zwiększała rezerwy, kupując je od rodzimych producentów). Jak więc widać, według tych założeń ogłoszona kilka tygodni temu przerwa w zakupach złota przez CBR ma być jedynie tymczasowa.

Prognozowane przez Fitch Solutions wyraźne zwiększenie produkcji złota pozwoliłoby też Rosji na przegonienie Chin (obecnie 453 tony). Według obecnych analiz w Państwie Środka „złote moce produkcyjne” będą rosnąć jedynie o 0,2 proc. rocznie – znacznie wolniej niż w poprzedniej dekadzie (3 proc.). Rywalizację z Chinami nawiązać ma też Australia, gdzie prognozowany jest wzrost wydobycia z 363 do 441 ton.

Globalne prognozy Fitch Solutions zakładają wzrost produkcji złota z 3296 w 2020 r. do 4136 ton w 2029 r.

