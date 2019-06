Ranking lokat bez konta 2019

Wysoka stawka na lokacie i brak konieczności założenia konta osobistego nie często idą ze sobą w parze. Czy klient, który nie jest zainteresowany posiadaniem kolejnych rachunków, ma szansę na atrakcyjną ofertę? Sprawdziliśmy stawki na lokatach bez konta i wybraliśmy czołówkę.

Przy obecnym poziomie stóp procentowych lepsze oprocentowanie depozytów jest traktowane przede wszystkim jako wabik na nowego klienta. Banki chętnie dorzucają do swoich flagowych ofert kilka dodatkowych warunków, a wymóg posiadania konta osobistego jest jednym z najpopularniejszych.

Dzięki temu istnieje szansa, że klient nawiąże z instytucją dłuższą relację i skorzysta z dodatkowych produktów w przyszłości. Przyszli deponenci, którzy chcą uniknąć ryzyka ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem konta, zwykle zostają pozostawieni ze znacznie uboższym wyborem. To właśnie dla osób stawiających na zyski bez kolekcjonowania ROR-ów przygotowaliśmy ranking lokat bez konta.

Najlepsze lokaty bez konta

Lokaty bankowe bez konta 2019 – ranking Bank / Lokata Oproc. Okres Warunki dodatkowe Ograniczenie kwotowe Getin Noble Bank Lokata Mobilna 4,00% 3M Posiadanie dostępu do systemu transakcyjnego, możliwość posiadania jednej aktywnej lokaty 20 tys. zł Idea Bank Lokata HAPPY 4,00% 3M Dla nowych klientów 20 tys. zł Idea Bank Lokata HAPPY PRO 3,50% 3M Dla nowych klientów Od 20 000,01 do 400 tys. zł Inbank Lokata Standardowa 3,05% 60M Brak 50 tys. zł Inbank Lokata Standardowa 3,00% 48M Brak 50 tys. zł Inbank Lokata Standardowa 2,95% 36M Brak 50 tys. zł Inbank Lokata Standardowa 2,90% 24M Brak 50 tys. zł BOŚ Bank EKOlokata 5 na 5 2,84%* 60M Brak Brak Getin Noble Bank e-Lokata na nowe środki 2,60% 3M Wpłata nowych środków 1 mln zł Santander Consumer Bank Lokata Direct + Wzrost 2,60% 36M Wpłata nowych środków Brak Santander Consumer Bank Online Nowe Środki 2,60% 36M Wpłata nowych środków 400 tys. zł Santander Consumer Bank Lokata Zysk + Wzrost 2,60% 36M Wpłata nowych środków Brak BOŚ Bank e-Lokata na Plusie 2,50% 3M Dla nowych klientów, możliwość otwarcia jednej lokaty 100 tys. zł Toyota Bank Lokata Standard (promocja) 2,50% 12M Dla nowych klientów, wymagane podpisanie zgód i rejestracja w promocji 70 tys. zł *Oprocentowanie średnie – lokata progresywna Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 12.06.2019 r.

Przypomnijmy, że w standardowych rankingach lokat Bankier.pl pokazujemy obowiązujące na dzień publikacji stawki lokat miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. Dla ułatwienia osobno zestawiamy (często najwyżej oprocentowane) lokaty z dodatkowymi warunkami, a oddzielnie propozycje, które nie są objęte żadnymi wymogami. Tym razem zebraliśmy w jednej tabeli wszystkie dostępne na rynku lokaty bez konta, których stawka jest nie niższa niż 2,50 proc. w skali roku.

Im wyższe oprocentowanie, tym lepsza pozycja w tabeli. Ze względu na pojawienie się różnych terminów, zrezygnowaliśmy z przydzielania lokatom konkretnych miejsc. Z tego samego powodu nie obliczaliśmy również końcowego zysku. Odsetki dla wybranej kwoty można sprawdzić, korzystając z kalkulatora lokat Bankier.pl. Porównywarka lokat na bankier.pl/smart pozwoli natomiast poznać pozostałe lokaty bez konta, a także sprawdzić stawki dla dowolnie wybranych parametrów.

Najlepsze lokaty bez konta – najwyższe oprocentowanie lokat

4 proc. w skali roku to najwyższa stawka, na jaką może liczyć poszukujący dobrej lokaty bez konta. Taką ofertę posiadają dwie propozycje – obie są stałymi bywalcami w rankingu najlepszych lokat na 3 miesiące i zajmują aktualnie pierwsze miejsce wraz z trzema innymi propozycjami (do których trzeba dobrać konto).

Pierwsza z nich to Lokata Mobilna od Getin Noble Banku, która jest dostępna wyłącznie w aplikacji na smartfona. Choć większość tego typu propozycji można otworzyć tylko w komplecie z ROR-em lub kontem oszczędnościowym, bank podkreśla, że jego depozyt można założyć bez konieczności ich posiadania, jednak trzeba się zatroszczyć o nadanie dostępu do systemu transakcyjnego (korzystając z np. innego produktu banku). Maksymalna kwota, którą można ulokować, to 20 000 zł. Klient może mieć jedną aktywną lokatę.

Taka sama stawka figuruje przy Lokacie Happy od Idea Banku. Z oferty można skorzystać, udając się do placówki lub wypełniając wniosek internetowy. Maksymalny wkład, który można przekazać na lokatę, wynosi 20 000 zł. Oferta posiada jeden istotny wymóg – posiadanie statusu nowego klienta. W praktyce oznacza to, że zainteresowani, którzy kiedykolwiek zawarli umowę z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem o produkt finansowy zostaną odprawieni z kwitkiem. Co więcej, z oferty wykluczeni są również ci, którzy złożyli już w wyżej wymienionych markach bankowych wniosek o otwarcie jakiegokolwiek produktu finansowego. Oferta jest jednorazowa – po złożeniu wniosku deponent traci status nowego klienta i nie będzie mógł skorzystać z propozycji banku ponownie.

Na rynku można znaleźć jeszcze dwie lokaty bez konta ze stawką wyższą niż 3,00 proc. rocznie. Jedną z nich jest bliźniaczka wyżej opisywanej Lokaty HAPPY, czyli Lokata HAPPY PRO na 3,50 proc. w skali roku na wyższą kwotę – na ten depozyt można wpłacić już znacznie więcej (od 20 000,01 do 400 000 zł). Porównanie do wyżej opisanej oferty nie jest przypadkowe, ponieważ obie lokaty mają taki sam warunek dodatkowy oraz kanały dostępu (oddział, strona internetowa).

Trzecią co do wysokości stawki ofertą jest Lokata standardowa od Inbanku oprocentowana na 3,05 proc. w skali roku. Taki procent towarzyszy lokacie na najdłuższy okres z oferowanych – 60 miesięcy. Depozyt zakłada się przez bankowość internetową, do której bank udziela dostępu po wysłaniu wniosku z danymi osobowymi. Maksymalna kwota, którą można zdeponować na pojedynczej lokacie, wynosi 50 000 zł. Jeden klient może na depozytach Inbanku utrzymywać saldo nie większe niż 400 000 zł. Oszczędności wpłacone na tę internetową lokatę są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów.

Najlepsze lokaty bez konta – dodatkowe warunki

Choć banki posiadają w ofercie lokaty bez konta, to rzadko są skłonne dać wysoki procent za samo przekazanie oszczędności. Zaledwie pięć propozycji z tabeli nie jest objętych żadnymi wymogami, przy czym większość z nich stanowi jedna lokata na cztery różne okresy na niezbyt wysoką kwotę maksymalną.

Cztery z czternastu ofert to propozycje wyłącznie dla nowych klientów. Dla osób, które nigdy nie korzystały z oferty danego banku, może to stanowić nie lada okazję, jednak należy mieć świadomość, że po zakończeniu trwania depozytu trzeba będzie rozpocząć poszukiwania na nowo. Jeśli bank odnowi lokatę, to na pewno na gorszych warunkach.

Równie popularnym obostrzeniem jest wymóg wpłaty nowych środków. Nowi klienci danego banku nie muszą się nim martwić – ich oszczędności są automatycznie traktowane jako nowe. Trudniej natomiast go zrealizować w momencie chęci ponownego zarobienia na ofercie. W tym przypadku warto wrócić do banku po krótkiej przerwie (wybierając w tym czasie np. lokatę tego samego typu u konkurencji) po upewnieniu się od jakiej daty bank znowu będzie uznawać posiadane oszczędności za nowe.

Do rzadkości nie należy również stosowanie innego warunku, którym jest ograniczenie kwoty maksymalnej. Limit wysokości wkładu można znaleźć przy większości ofert w rankingu lokat bez konta. Najmniej można wpłacić na najwyżej oprocentowane lokaty na 4 proc. w skali roku, lokaty Inbanku, a także promocyjne depozyty z końca tabeli – kwartalną e-Lokatę na Plusie od BOŚ Banku oraz Lokatę Standard od Toyota Banku na 12 miesięcy.

Najlepsze lokaty bez konta – najpopularniejsze okresy

Wśród najlepszych lokat bez konta można wyróżnić dwie grupy. Jedną z nich stanowią promocyjne lokaty na krótki termin. Ich plusem jest szybki zarobek oraz zamrożenie środków na relatywnie niedługi okres. W tabeli można znaleźć aż pięć propozycji na trzy miesiące, które mogą odpowiadać klientom będącym na bieżąco z ofertami bankowymi.

Druga grupa to lokaty na długi termin. W przypadku wyboru średnio co drugiej oferty z tabeli trzeba się liczyć z rozstaniem ze swoimi środkami na co najmniej dwa lata. Z oczywistych względów tego typu lokaty są mniej elastyczne. Może się to opłacić, jeśli stopy procentowe zanotują kolejne spadki.

Monika Dekrewicz