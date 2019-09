Prawie milion włoskich rodzin skorzysta z dochodu obywatelskiego

960 tys. rodzin we Włoszech skorzysta z dochodu podstawowego zwanego "obywatelskim", który był hasłem kampanii Ruchu Pięciu Gwiazd przed wyborami w zeszłym roku. Jak podał włoski odpowiednik ZUS, odrzucono dotąd 409 tys. wniosków o taką pomoc finansową.

Średnia wysokość zapomogi dla najuboższych i bezrobotnych poszukujących pracy wynosi 481 euro miesięcznie - wynika z danych ogłoszonych przez krajowy instytut ubezpieczeń społecznych, INPS.

Łącznie napłynęło blisko półtora miliona wniosków o przyznanie dochodu obywatelskiego; 90 tys. z nich jest nadal rozpatrywanych.

Wsparciem zostanie objętych razem 2,3 miliona osób. Prawie 90 proc. z nich to obywatele włoscy. Pozostali to imigranci, mieszkający od dłuższego czasu we Włoszech.

Dochód waha się w zależności od sytuacji finansowej rodziny bądź osób samotnych od 200 do ponad 1000 euro.

Wypłata pierwszych świadczeń rozpoczęła się w maju.

Dla kogo dochód obywatelski?

Aby móc się o nie ubiegać, trzeba spełniać ściśle określone kryteria finansowe. Dochód rodziny składającej wniosek nie może przekraczać 9360 euro rocznie, a wartość mieszkania nie może przekraczać 30 tys. euro. Indywidualny wnioskodawca nie może posiadać majątku większego niż 6 tysięcy euro, a rodzina - 10 tysięcy euro.

Prowadzone są systemnatyczne kontrole, by wykryć oszustwa przy korzystaniu z dochodu obywatelskiego. W początkowych miesiącach jego obowiązywania stwierdzono przypadki pobierania zapomogi i jednoczesnej pracy na czarno.

Ten rodzaj wsparcia, wprowadzony przez pierwszy rząd Giuseppe Contego, który pracował do początku września, był ostro krytykowany przez ówczesną opozycję, w tym także przez centrolewicową Partię Demokratyczną, od niedawna nowego koalicjanta Ruchu Pięciu Gwiazd. Przeciwnicy dochodu, forsowanego przez tę antysystemową formację,Nazywany był też "jałmużną".

Pomoc ta została utrzymana w kontrakcie koalicyjnym Ruchu i centrolewicy w sprawie powołania drugiego rządu Contego, pracującego od 5 września.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

