Polacy rwą się do pracy z domu

Ponad 76 proc. zatrudnionych chciałaby pracować zdalnie. Ale taką możliwość ma na razie tylko co trzeci - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

Nie dość, że większość Polaków jest gotowa do pracy poza biurem, to pond połowa najchętniej pracowałaby zdalnie przez ponad 20 dni w miesiącu. I to nie tylko w domu.

Jak czytamy w artykule, "ponad dwie trzecie osób, które uczestniczyły w udostępnionym "Rzeczpospolitej" badaniu Kantar TNS i Romote-How z chęcią pracowałaby zdalnie z zagranicy".

Gazeta zaznacza jednak, że na razie "jedynie 32 proc. badanych Polaków twierdzi, że pracodawca udostępnia im taką możliwość".

Ela Bonda, dyrektor Departamentu ds. Zarządzania Nieruchomościami w RBS Poland (centrum usług wspólnych banku RBS) wylicza korzyści związane ze zdalną pracą – wśród nich są duże oszczędności w kosztach wynajmu, wyposażenia i utrzymania biura czy łatwiejsza rekrutacja pracowników z młodego pokolenia, dla których zdalna praca jest jednym z najbardziej atrakcyjnych benefitów. Nie tylko zresztą dla nich; według tegorocznego raportu firmy rekrutacyjnej Hays Poland, praca elastyczna, w tym zdalna, jest wśród najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych. Chciałaby z niej korzystać ponad połowa pracujących Polaków, w tym zwłaszcza doświadczeni specjaliści. – Utarło się przekonanie, że największymi zwolennikami home office są przedstawiciele pokolenia Y. Z naszych obserwacji i rozmów z kandydatami wynika, że telepraca często jest preferowana przez osoby na pozycji senior – mówi Ewa Koszyniuk, konsultant w firmie rekrutacyjnej HRK. Dodaje, że możliwość pracy z domu przynajmniej dwa dni w tygodniu jest niekiedy warunkiem przyjęcia oferty pracy.

Źródło: PAP

dka/