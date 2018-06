Praca w banku "po RODO" - ład i porządek czy nowe patologie? [Ankieta]

Telefon do przełożonego przed każdym telefonem do klienta, żeby dowiedzieć się, czy wyrażone zgody są aktualne czy problemy z telefonicznym weryfikowaniem zarobków osób wnioskujących o kredyt hipoteczny to tylko niektóre absurdy, z jakimi przyszło się mierzyć pracownikom sektora bankowego po wdrożeniu RODO.

Jak oceniają Państwo nowe procedury w swoim miejscu pracy? Czy RODO przyniosło więcej porządku, czy raczej wprowadziło chaos do codziennych obowiązków? O jakich patologiach można mówić w związku z nowymi wymogami w zakresie ochrony danych osobowych klientów? O to chcemy zapytać pracowników sektora bankowego w nowej sondzie Bankier.pl i PRNews.pl.

KR/MW