PlayWay: Ultimate Games ma umowę licencyjną z Discovery Licensing INC

Ultimate Games, spółka zależna PlayWay, zawarło umowę licencyjnę z Discovery Licensing INC, poinformował PlayWay. Zgodnie z zawartą umową licencjodawca udzielił Ultimate Games licencji na wykorzystanie znaków towarowych należących do licencjodawcy oraz muzyki i innych assetów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) do programu "Deadlist Catch".

Znaki towarowe licencjodawcy zostaną wykorzystane przez Ultimate Games w grze komputerowej "Deadlist Catch: The Game", której premiera planowana jest na rok 2019. Trwają już także rozmowy o możliwej współpracy licencjodawcy i Ultimate Games przy kolejnych tytułach z portfolio Discovery, podano.

"W ramach podpisanej umowy licencyjnej licencjodawca zobowiązał się do prowadzenia intensywnych, długotrwałych, zakrojonych na szeroką skalę działań marketingowych, obejmujących m.in. reklamy telewizyjne emitowane na kanałach należących do licencjodawcy, obecność gry w programach licencjodawcy, wsparcie wizerunkowe największych gwiazd znanych z programów licencjodawcy, promowanie gry na kanałach social media, stronach i serwisach internetowych należących do licencjodawcy, akcje PR-owe, kampanie mailingowe, a także wykorzystanie relacji z najważniejszymi dystrybutorami, oraz sklepami (np. App Store) w celu zapewnienia licencjobiorcy możliwie najlepszej ekspozycji podczas premiery" - czytamy w komunikacie.

Ultimate Games to producent i wydawca m.in. serii "Ultimate Fishing Simulator", która jako gra w tzw. Early Access znalazła się na 6. miejscu wśród globalnych bestselerów platformy STEAM (platforma PC). "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na urządzenia mobilne na platformie Google Play znajdował się wielokrotnie wśród 10 najlepszych gier z kategorii symulacje i został pobrany dotychczas (tylko w Google Play) ok. 3 mln razy. Ultimate Games jest obecnie w trakcie produkcji ponad 20 gier, które zostaną wydane w latach 2018-2020. Spółka posiada 48% akcji w kapitale zakładowym Ultimate Games.

Spółka zadebiutuje na NewConnect 15 czerwca br. Debiutowi nie towarzyszy emisja akcji. Spółka wskazała, że środki pozyskane od inwestorów w ub. roku oraz sukces finansowy wydanych gier spowodowały, iż na tym etapie nie potrzebuje dodatkowego finansowania.

"Debiut na rynku NewConnect to wywiązanie się z obietnicy, jaką złożyliśmy inwestorom ponad rok temu. Od początku naszej aktywności dbamy o dobrą komunikację z akcjonariuszami i przejrzystość w działaniach. Dodatkowym impulsem do dalszego rozwoju biznesu będzie też dla nas przeniesienie się na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych, które planujemy na przyszły rok" - powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Firma pracuje też nad ponad 20 produkcjami na różne platformy (tj. mobile, PC, Switch, PS, Xbox), które zostaną wydane w latach 2018 - 2020. Tworzy je kilkanaście zespołów deweloperskich w całym kraju. Najbardziej oczekiwane premiery to: Pro Fishing 2018 (wersja free to play na PC - premiera latem 2018), Crash of Tanks (wrzesień 2018), Priest (symulator księdza egzorcysty - 2019), Summer Boat (2019), Ultimate Fishing Simulator Mobile 2019 (premiera pierwszy kwartał 2019) oraz Ultimate Fishing Simulator na konsole: Nintendo Switch, PS, Xbox (premiera 2019), podano także.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.