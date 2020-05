Pierwsze banki wydłużą czas pracy oddziałów w maju

Od kilku tygodni placówki banków czynne są w skróconych godzinach pracy. Większość oddziałów pracuje do godziny 15.00-16.00. To efekt pandemii koronawirusa i obostrzeń w gospodarce. Od maja w kilku bankach czas pracy zostanie jednak wydłużony – wynika z sondy przeprowadzonej przez Bankier.pl.

Pandemia koronawirusa zamroziła część sektorów gospodarki, a w innych wprowadziła ograniczenia. W sektorze bankowym jest to widoczne głównie przez skrócone godziny pracy placówek i obostrzenia sanitarne wprowadzone w oddziałach. Większość placówek bankowych czynna jest do godziny 15.00 lub 16.00.

Banki wydłużą czas pracy

Pierwsze banki szykują się do luzowania obostrzeń i wydłużania godzin pracy. – Od 4 maja zdecydowaliśmy się na wydłużenie dostępności oddziałów dla klientów do 7 godzin dziennie – mówi w rozmowie z Bankier.pl Dariusz Józefiak, rzecznik prasowy Santander Consumer Banku. Obecnie placówki tego banku działają 6 godzin, z czego większość w godzinach 9.00-15.00.

Do wydłużenia czasu pracy oddziałów szykuje się też Bank Ochrony Środowiska. Obecnie jego placówki czynne są w godzinach 10.00-15.00, ale już od połowy maja czas pracy zostanie wydłużony do godziny 16.00. – Kolejne decyzje w tym zakresie będą podejmowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej – poinformowało nas biuro prasowe banku.

Nad wydłużeniem czasu pracy oddziałów zastanawia się też Santander Bank Polska. – Planujemy wydłużenie czasu dla klientów – mówi Ewa Krawczyk z biura prasowego banku, ale na razie nie podaje szczegółów. Obecnie placówki Santander Bank Polska są otwarte dla klientów w różnych godzinach, aby maksymalnie dostosować się do lokalnych potrzeb - między 9.00 a 16.00, po ok 5 godzin dziennie. – Pierwszą godzinę pracy naszych oddziałów przeznaczyliśmy dla osób powyżej 60 lat – w tym czasie mają pierwszeństwo w obsłudze – mówi Krawczyk.

Pozostałe banki obserwują sytuację epidemiczną i będą reagować w zależności od jej rozwoju. - Oddziały Banku Pekao S.A. czynne są w godzinach 11.00-16.00, natomiast wybrane placówki w godz. 10.00-16.00 – poinformował nas Marcin Starkowski z biura prasowego banku Pekao.

– Nasze oddziały, które są czynne, są otwarte 11.00-15.00 – informuje z kolei Ewa Szerszeń z ING Banku Śląskiego. Dodaje, że oddziały są zamknięte w weekendy, ale strefy bankomatowe są w dalszym ciągu czynne 24 h na dobę. - Co do ewentualnym zmian – na bieżąco dostosowujemy dostępność naszych placówek do sytuacji – mówi Szerszeń.

10.00-16.00 pracują oddziały Getin Banku, Credit Agricole i Idea Banku. Z kolei placówki BNP Paribas są czynne w godz. 10.00-15.00 lub 10.00-13.00. Między 10.00 a 11.00 obsługiwane są tylko osoby powyżej 65. roku życia. W Nest Banku niektóre oddziały pracują w systemie zmianowym, inne w zwykłym. Zdarza się, że mają skrócone godziny otwarcia np. 10.00-16.00. System zmianowy wygląda zazwyczaj tak: 9.30-11.30 oraz 15.00-17.00. Czasu pracy placówek nie skrócił mBank. - Placówki działają standardowo, w zależności od lokalizacji w przedziałach 8.30-18.00 – informuje Emilia Kasperczak z biura prasowego mBanku.

Zachęcają do korzystania z kanałów zdalnych

Mimo dostępności placówek, bankowcy zachęcają klientów do tego, by korzystali z bankowości internetowej i mobilnej. - Wszystkim klientom polecamy korzystanie z kanałów zdalnych – mówi Marcin Starkowski z Pekao. - Aktywnie zachęcamy do używania bankowości elektronicznej Pekao24 oraz aplikacji mobilnej PeoPay. Bez przychodzenia do oddziału można sprawdzać stan konta, analizować stan swoich finansów, płacić rachunki i wykonywać przelewy, załatwiać sprawy w urzędzie przez profil zaufany, czy nawet założyć konto - za pomocą zrobionego sobie zdjęcia czyli selfie - dodaje.

Edukują seniorów

Banki namawiają też młodszych klientów, by służyli pomocą w korzystaniu z bankowości elektronicznej przez seniorów. - Odnosimy się także do aktualnej sytuacji, w której ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Chcemy objąć mentorską opieką seniorów i przekonać do podjęcia działań on-line, a nawet już to robimy, czego dowodem jest nasza najnowsza kampania – mówi Starkowski.

Kampanie aktywizujące seniorów w internecie prowadzą też m.in. Credit Agricole i Alior Bank. Pierwszy z nich wykorzystując chwytliwe filmiki na Instagramie oraz posty na Facebooku, zwraca uwagę na temat bezpieczeństwa seniorów i przekonuje, że e-bankowanie bez wychodzenia z domu, jest proste i wygodne. Z kolei Alior Bank nawiązał współpracę z Beatą Borucką - autorką bloga „Mądra Babcia”. Blogerka uczy seniorów jak korzystać z bankowości internetowej w cyklu porad związanych z finansami osobistymi „Babcia na bank”.

Wojciech Boczoń