Pendolino wreszcie z internetem Wi-Fi

Szacujemy, że PKP Intercity SA zanotuje w 2018 roku wzrost liczby pasażerów do 46 mln; to około 8 proc. więcej niż w 2017 r. - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że tym samym spółka kończy trzeci rok z rzędu z zyskiem.

Szef resortu infrastruktury wziął w piątek udział w briefingu prasowym na temat podsumowania tegorocznej działalności PKP Intercity SA oraz planów przewoźnika na 2019 rok. Spotkanie połączono z inauguracyjnym przejazdem pierwszego składu Pendolino wyposażonego w Wi-Fi.

"Będzie to kolejny, trzeci rok na plusie, czyli 190 mln czystego zysku. To niezmiernie ważne, że polski przewoźnik, który jeszcze przed kilkoma laty notował straty, o którym mówiono ze należy go zrestrukturyzować, dzisiaj jest bardzo poważnym i pozytywnym operatorem na rynku" - powiedział w piątek dziennikarzom Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że są kwestie, z których spółka i resort nie są zadowoleni, ale "pan prezes i zarząd (PKP Intercity SA - PAP) doskonale o tym wiedzą".

"To jest zadanie postawione przed zarządem, żeby pasażerowie również byli zadowoleni z faktu, że pociągi jeżdżą punktualnie. To jest zadanie, z którego zarząd każdego tygodnia zdaje relacje" - zapewnił.

Dzisiaj dostarczamy usługę, która jest podstawą normalnego funkcjonowania osób podróżujących pociągami Pendolino - powiedział w piątek szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk na inauguracji przejazdu pierwszego składu Pendolino wyposażonego w sieć Wi-Fi.

"Dzisiaj jest ten dzień, który wielokrotnie stawialiśmy jako termin graniczny, czyli wreszcie dostarczenie tej usługi, która jest dzisiaj podstawą normalnego funkcjonowania wielu osób, które podróżują pociągami Pendolino. Mam tutaj na myśli wi-fi, które jest potrzebne do tego, aby normalnie w czasie podróży pracować, żeby mieć dostęp także do możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych" powiedział w piątek Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury przyznał, że proces instalacji sieci Wi-Fi w pociągach Pendolino trwał lata, ale - jak podkreślił zapomniał o tym "ktoś, kto zamawiał ten pociąg". "Nasi poprzednicy zapomnieli o tym, że tak podstawowe usługi powinny być zagwarantowane, tak podstawowe urządzenia powinny być częścią instalacji w tych pociągach, na które wydaliśmy niebagatelne kwoty wielu miliardów złotych" powiedział. Dodał, że polityczny rachunek za to można wystawić rządowi koalicji PO-PSL.

Adamczyk zapewnił, że do listopada 2019 r. bezprzewodowy internet będzie dostępny już we wszystkich pociągach Pendolino. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

