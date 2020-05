Pandemia i susza [Podcast]

O pandemii było już u nas dużo. Dziś chciałabym posuszyć wam głowę suszą. Eksperci alarmują, że jest bardzo źle. Czy tak źle, jak jeszcze nigdy nie było?

Czy będziemy musieli oszczędzać wodę np. na podlewaniu ogródka czy myciu samochodu? Czy żywność podrożeje? Kto zarabia na suszy? Jak polscy rolnicy z nią walczą? Jak robi to państwo? O te i inne sprawy zapytałam ekspertów. Nietypowo, będzie ich o jednego więcej, niż zazwyczaj w Pulsie Biznesu do słuchania, bo dwóch rozmówców: przedstawiciel organizacji samorządowej i przedstawiciel rządu mieli kompletnie odmienne zdanie i musiałam rozstrzygnąć ich spór, więc zwróciłam się do autorytetu od wody.

Ale od początku. Najpierw ustaliłam, czy ten rok jest gorszy od poprzednich, bo susze występują w Polsce od lat, a z historii wiemy, że i setki lat temu bywały lata, gdy niektóre rzeki można było przejść w bród. Zapytałam o to Michała Marcinkowskiego, hydrologa, głównego specjalistę projektu Klimada 2.0 realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Potwierdził: mamy suszę. Jak radzą sobie z nią rolnicy? Zdziwicie się, jakie mają pomysły na walkę z suszą i na życie z ograniczonym dostępem do wody. Opowiedział o tym Marian Pankowski, prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol, dostawcy SM Mlekpol w Grajewie.

Bartosza Urbaniaka, szefa bankowości agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Opowiedział, jak susza wpłynie na tegoroczne zbiory zbóż, warzyw i owoców.

Skoro wiemy, że mamy problem, to go rozwiążmy, prawda? Jak walczyć z suszą mówią Piotr Nieznański z fundacji WWF Polska oraz Wojciech Skowyrski z Wód Polskich. Ponieważ ekolog z urzędnikiem nigdy się nie zgodzi, rozmówcy pokłócili się o duże zbiorniki retencyjne. Czy duże są potrzebne, czy nie? O rozsądzenie sporu poprosiłam profesora Zbigniewa Kundzewicza, hydrologa i klimatologa, członka korespondenta PAN.

Liczę, że wyrobicie sobie zdanie na temat suszy. Może będziecie zbierać deszczówkę, a może wspierać fotowoltaikę zamiast tradycyjnych elektrowni, może jesteście przerażeni a może uspokojeni, że rząd ma plan? Wszystkim życzę trochę deszczu i dużo słońca, bo w końcu wakacje za pasem!