PKO BP zmienia adres e-mail

PKO Bank Polski poinformował klientów o tym, że w ostatnich dniach lipca zmieni format wysyłania powiadomień i adres, z którego będą wysyłane komunikaty.

Jak podaje na swojej stronie internetowej PKO BP, pod koniec lipca – ale nie wcześniej niż 26 lipca - nastąpią zmiany w powiadomieniach o zdarzeniach na koncie i innych produktach. Nowy adres, z którego będą przychodziły powiadomienia to powiadomienia@pkobp.pl. Tytuł wiadomości będzie brzmiał „Wiadomość z PKO Banku Polskiego”, a korespondencja będzie wysyłana w formacie HTML.

Bank zaleca klientom, którzy mają ustawione reguły w swoich skrzynkach mailowych, by zaktualizowali ustawienia skrzynki. Przypomina też, by zachować ostrożność.

- Pamiętaj, w sytuacji, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, wysłaną rzekomo przez bank, np. zawierającą link kierujący do strony logowania do serwisu internetowego banku, prośbę o podanie poufnych danych, zachęcającą do zainstalowania na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania, itp., skontaktuj się z infolinią banku lub jak najszybciej zgłoś zaistniałą sytuację pracownikowi dowolnego oddziału banku – czytamy w komunikacie na stronie banku.

Jest to ostrzeżenie przed phishingiem, czyli metodą stosowaną przez przestępców. Oszuści wysyłają na losowo wybrane adresy e-mail wiadomości, w których podszywają się pod bank. Wiadomości przypominają oryginalną korespondencję i zawierają link kierujący do fałszywej strony. Jeśli klient się na niej zaloguje, przekaże dane dostępowe do konta przestępcom. Dlatego zawsze należy sprawdzać adres nadawcy maila i stronę, na której wpisujemy dane.

WB