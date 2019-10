Netflixowy "Wiedźmin" na ukończeniu. Co zobaczymy w 1. sezonie?

Netflix oficjalnie milczy, ale... kilku rzeczy cennych dla fanów "Wiedźmina" można się domyślać po informacjach udzielanych przez pracujących przy serialu czy aktorach. Te wyłuskane perełki sugerują, że jest na co czekać.

Powoli dobiega końca postprodukcja serialu. Tak przynajmniej na swoim Instagramie poinformowała Lauren Schmidt Hissrich, producentka i scenarzystka.

Nie ma w tej informacji nic zaskakującego. W końcu jeśli pierwszy odcinek mamy zobaczyć jeszcze w tym roku, a sam Netflix zapowiadał, że to najważniejsza premiera w 2019 roku, to powinien być on "w miarę" gotowy. Co dziwi, to właśnie brak prostej i nieskomplikowanej daty, która uspokoiłaby fanów i pozwoliła im spokojnie odliczać dni do momentu, aż zasiądą przed ekranem, by podziwiać amerykańską wersję Geralta z Rivii. Z różnych plotek i domysłów wynikało, że popcorn należałoby szykować na piątek, 1 listopada, ale jak na razie się one nie potwierdziły.

Jedyne, co otrzymali wielbiciele uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego to nowe zdjęcie Henry'ego Cavill'a, trzymającego miecz i wyglądającego jakby zaraz miał ruszyć do walki (świadczyć o tym może m.in. fakt, że oręż nie jest skąpany w posoce). Warto także zwrócić uwagę, że jest to miecz krótszy niż srebrny, którym wiedźmin zwykł walczyć z potworami, któreż na ten kruszec są szczególnie wyczulone. Stad też można wysnuć wniosek, że tym razem wpatrując się w horyzont, oczekuje na atak... ludzi.

Co zobaczymy w 1. sezonie "Wiedźmina"?

To kolejna z zagadek. Co wiemy na pewno, gdyż sama ekipa co nieco powiedziała? Tomek Baksiński i Jarek Sawko, zajmujący się efektami specjalnymi z ramienia studia Platige Image w wydanym "The Verge" oświadczeniu stwierdzili: "Te książki niosą ze sobą moralną i intelektualną wartość wychodzącą poza gatunek. To opowieść o dziś i dzisiejszych wyzwania ukrytych pod płaszczykiem fantasy. To historia o nas, o potworze i bohaterze, który czai się sercu każdego".



Więcej szczegółów zdradza producentka serialu. Przede wszystkim, że samotny łowca potworów, dziewczynka przeznaczenia i czarodziejka stworzą "patchworkową rodzinę" . Jak określała sama Lauren Hissrich podczas panelu na Comic-Conie w San Diego, "samotny, milczący ponad miarę Geralt, polujący na potwory, szuka swojego miejsca na ziemi, na której niekiedy ci, których miał bronić [ludzie], okazują się gorsi od strzyg i innych kreatur. Spotyka czarodziejkę i młodą księżniczkę. I tak zaczyna się przygoda".

Netflix podał, że pierwszy sezon "Wiedźmina" będzie miał 10 odcinków. Średnio na każdy z nich stacja wydała po 8 mln dolarów, co daje sumę 80 mln za sezon (w te koszty nie są wliczone gaże aktorów). Oznacza to, że twórcy mają do dyspozycji tyle, ile wydało HBO na sezon 6. "Gry o tron" (a więc tego, który zaczyna się od zmartwychwstania Jona Snowa, poprzez Danearys uczącą się latać na smoku, po Bitwę Bękartów). Warto o tym pamiętać.

Idąc krok dalej można przypuszczać, że:

1. Zekranizowane zostanie opowiadanie "Ostatnie życzenie",

które przedstawia pierwsze spotkanie Geralta i Yennefer, związany z tym incydent z uwolnieniem dżina przez Jaskra. Słowem wypadki w Rinde. Najprawdopodobniej będzie to odcinek 5 sezonu, a przynajmniej wskazuje na to jego obsada opublikowana przez IMDb.

Takimi słowami uraczyła Yennefer Geralta podczas ich pierwszego spotkania Skorzystaj z okazji i sam też się wykąp. Po zapachu jestem w stanie domyślić się nie tylko rasy i wieku, ale i maści twojego konia.

2. "Granica możliwości" ze smokiem,

bo przecież Netflix nie przepuściłby takiej okazji (plus warto wystartować w tej materii w szranki z HBO i "Grą o tron"). W rycerza Eycka z Denesle wcieli się Jordan Renzo. Jest to o tyle ważne opowiadanie, że wiele mówi także o relacjach między głównymi bohaterami: wiedźminem a czarodziejką pachnącą bzem i agrestem oraz jej ogromnym pragnieniu posiadania dzieci.

Dialog Eycka z Denesle i Jaskra o smokach m.in. – Mówi Święta Księga – rozwrzeszczał się na dobre Eyck – że wynijdzie z otchłani wąż, smok obrzydły, siedem głów i dziesięć rogów mający! A na jego grzbiecie zasiądzie niewiasta w purpurach i szkarłatach, a puchar złoty będzie w jej dłoni, a na czole jej wypisany będzie znak wszelkiego i ostatecznego kur******! – Znam ją! – ucieszył się Jaskier. – To Cilia, żona wójta Sommerhaldera!

Te zdjęcie Hissrich, przedstawiające jedną z lokalizacji, idealnie pasowałoby do opisu miasteczka. I odcinek mamy gotowy.

3. Jest szansa na nastoletnią strzygę z opowiadania "Wiedźmin",

która urodziła się jako dziewczynka z kazirodczego związku księcia Temerii i niebawem zmarła. Netflix zekranizuje całą opowieść albo przynajmniej retrospekcje z nią związane, gdyż w obsadzie "figuruje" matka księcia i jego siostry Addy, z którą spłodził dziecko - Sancia z Sodden, zagrana przez rosyjską aktorkę Katię Bokor.

Słowa Velerada do Geralta po odczarowaniu ze strzygi Addy Białej (królewny Temerii, córki króla Foltesta i jego siostry Addy) Królewna jak królewna. Chuda. I głupawa taka jakaś. Płacze bez ustanku. I sika w łózko. Ale Foltest mówi, że to się jej odmieni. Myślę, że nie na gorsze, co, Geralt?

I niezawodna producentka ze zdjęciem okolicy:

Choć równie dobrze zdjęcie to mogło przedstawiać Velen.

4. Co oznacza ni mniej ni więcej tylko "Czas pogardy",

drugą z pięciu ksiąg sagi Sapkowskiego. Fabułą w niej zawarta doskonale ustawia nam relacje między postaciami. Yennefer podróżuje z Ciri, która objawia swoje magiczne moce, wieszcząc wojnę, Geralt zupełnie bezwiednie ląduje w samym środku przewrotu i zostaje zmasakrowany w walce, elfie komanda prowadzą potyczki, a Nilfgaard macza we wszystkim palce.

Jaskier o miłości w "Czasie pogardy" - Hmm… (…) Pani Yennefer stoi przy wierzbie… obrywa listki i bawi się swoją gwiazdą… nic nie mówi i nie patrzy w ogóle na Geralta… a Geralt stoi obok. Spuścił głowę. I coś mówi. Nie, milczy. Oj, minę ma… ależ dziwną ma minę… - Dziecinnie proste. (…) On właśnie prosi ją, by mu wybaczyła jego rozmaite głupie słowa i uczynki. Przeprasza ją za niecierpliwość, za brak wiary i nadziei, za upór, za zawziętość, za dąsy i pozy niegodne mężczyzny. Przeprasza ją za to, czego kiedyś nie rozumiał, za to, czego nie chciał zrozumieć… (…) Przeprasza ją za to, co zrozumiał dopiero teraz (…) Za to, co chciałby zrozumieć, ale lęka się, że nie zdąży… I za to, czego nigdy nie zrozumie. (…) Hej, słyszę znad stawu jakieś podniesione głosy. Wyjrzyj prędko, zobacz, co się tam dzieje. - Geralt (…) stoi z opuszczoną głową. A Yennefer strasznie wrzeszczy na niego. Wrzeszczy i wymachuje rękoma. Ojej… co to może znaczyć? - Dziecinnie proste – Jaskier znowu wpatrzył się w ciągnące po niebie obłoki. – Teraz ona przeprasza jego.

Wśród lokacji pojawia się m.in. Szkoła Czarodziejek Aretuza, którą miał zagrać zamek Ogrodzieniec położony na szlaku Orlich Gniazd.

Poza tym ze zdjęć producentki można wywnioskować, że zobaczymy Brokilon. Można go porównać do tolkienowskiego Fangornu. Obowiązują w nich podobne zasady tj. zakaz ścinania, łamania i ogólnie pojętego krzywdzenia drzew. Nie można tez używać otwartego ognia.

Ten święty las driad zwany jest inaczej Lasem Śmierci. To w nim Geralt dochodzi do siebie po wyżej wspomnianym pojedynku.

Na granicy tego pradawnego lasu Geralt po raz drugi spotyka swoje przeznaczenie - dziecko - niespodziankę Ciri.

Nigdy nie należy się przeciwstawiać prawu niespodzianki i przeznaczeniu -Znalazłeś mnie! Och, Geralt! Cały czas czekałam! Tak okropecznie długo... Będziemy już razem, prawda? Teraz będziemy razem, tak? Powiedz, Geralt! Na zawsze! Powiedz! -Na zawsze, Ciri. -Tak, jak mówili! Geralt! Tak jak mówili... Jestem twoim przeznaczeniem? Powiedz! Jestem twoim przeznaczeniem? (...) -Jesteś czymś więcej, Ciri. Czymś więcej.

5. Jeśli będzie i drugie, to musi być i "genesis". A więc na ekran powinno zostać przeniesione opowiadanie "Kwestia ceny",

które, sądząc po liście aktorów biorących w nim udział, może być także odcinkiem pilotażowym. I to od niego tak naprawdę zaczyna się fabuła rozwinięta później w sadze. Geralt zostaje zaproszony na dwór królowej Cintry Calanthe. Ma ona dla wiedźmina specjalne zadanie, ale na wstępnie nie podaje szczegółów. Jej zdaniem Geralt je wykona, bo każdy zrobi wszystko, a liczy się jedynie kwestia ceny. Na uczcie pojawiają się kandydaci do ręki księżniczki Pavetty. Jest wśród nich tajemniczy rycerz, Jeż z Erlenwaldu. W jego opinii ręka następczyni tronu mu się należy, ponieważ wcześniej uratował życie jej ojcu (u Sapkowskiego jest to zgodne z prawem niespodzianki). Wówczas królowa każe wiedźminowi zabić Jeża, ale oczywiście wszystko idzie nie tak, jak zaplanowała.

W końcu i Jeż obiecuje swoje dziecko - CIri - wiedźminowi w zamian za odczarowanie go.

i 6. "Miecz przeznaczenia" o pierwszym spotkaniu Geralta i Ciri,

która uratowana została przez wiedźmina (nieliche miała kłopoty, gdyż zaatakowana została przez wija). Wtedy też mała księżniczka wspomina o losie, mówiąc "Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty. Drugim zaś śmierć". I choć miała zostać driadą, Geralt wynosi ją z tajemniczego lasu.

Bajka, którą Geralt opowiadał Ciri podczas pierwszego spotkania - Był sobie pewnego razu... kot - zaczął. - Taki zwykły, pręgowaty myszołowca. I pewnego razu ten kot poszedł sobie, sam jeden, na daleką wyprawę do strasznego, ciemnego lasu. Szedł... Szedł... Szedł... - Nie myśl sobie - mruknęła Ciri, przytulając się do niego - że zasnę, zanim on dojdzie.

Co jeszcze zobaczymy? Z doniesień "Redanian Intelligence" wynika, że widzowie będą mogli doświadczyć potwornej bitwy zwanej rzezią Cintry dokonanej pzez Nilfgaard (a tak opisywał ją Jaskier: "Nie w nożu rzecz. Wypytując mnie, użył określeń "bitwa o Cintrę", "zdobywanie miasta", czy coś w tym duchu. Nigdy nie słyszałem, by ktoś tak nazywał te wydarzenia. Dla nas to zawsze była rzeź. Rzeź Cintry. Nikt nie mówi inaczej") oraz rzeź Blaviken - w skrócie był to pojedynek wiedźmina z Renfri i jej kompanami (który miała się odbyć w gigantycznym błocie).

"Coś się kończy, coś się zaczyna" to jedno z najsłynniejszych cytatów z sagi Andrzeja Sapkowskiego. Postprodukcja serialu dobiega końca, a niebawem ma zacząć się emisja.

Agata Wojciechowska

Wszystkie cytaty w ramkach są autorstwa Andrzeja Sapkowskiego i pochodzą z opowiadań, bądź z sagi o wiedźminie.