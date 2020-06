Najgorętsze surowce drugiego kwartału

fot. 512r / Shutterstock

Po koronawirusowym krachu drugi kwartał – a właściwie tylko maj i końcówka kwietnia – przyniósł solidne odbicie notowań surowców. Najmocniej podrożałą ropa naftowa, benzyna oraz mleko. Słabo spisały się natomiast ceny płodów rolnych.

Surowcowy indeks CRB zniżkował od początku roku do końcówki kwietnia. W niespełna cztery miesiące spadł on o 45% i znalazł się na najniższym poziomie od przynajmniej 26 lat. Była to gwałtowna kulminacja surowcowej bessy rozpoczętej jeszcze w kwietniu 2011 roku. Ale od kwietniowego dna indeks CRB zyskał 35%, powracając do stanu z pierwszej połowy marca, lecz z perspektywy historycznej pozostał na bardzo niskim poziomie.

Największe odbicie stało się udziałem amerykańskiej ropy WTI, która pod koniec kwietnia sprzedawana była niemal za darmo (a chwilami nawet za sporą dopłatą). Ostatecznie koronawirusowy dołek w przypadku najaktywniej handlowanej serii kontraktów terminowych na ropę WTI ukształtował się na poziomie zaledwie 6,50 USD za baryłkę. Tak tanio nie było od czasów pierwszego kryzysu naftowego w 1974 roku.

Na koniec czerwca teksańska ropa były wyceniana na niemal 40 USD za baryłkę, czyli 6-krotnie powyżej kwietniowego minimum. W skali całego II kwartału stopa zwrotu z kontraktów na WTI wyniosła 96%. Tuż za ropą podążyły notowania benzyny, ze wzrostem o blisko 93%. Także w tym przypadku punktem odniesienia były ceny najniższe od blisko 20 lat. Trzecie miejsce należy do nowojorskich kontraktów na mleko (+67%) i europejskiej ropy Brent (+57%), której notowania w marcu nie zostały zdołowane aż tak mocno jak w przypadku WTI (stąd też niższa stopa zwrotu).

Inwestorzy z dobrym wyczuciem rynku sporo mogli zarobić także na popularnych surowcach przemysłowych. Drewno na nowojorskim parkiecie podrożało o blisko 43%, srebro o 31%, a miedź o niemal 26%. Wśród metali szlachetnych poza srebrem najlepszy wynik dowiozła platyna (+18%) przed złotem (+9,5%). Rozgrzane do czerwoności jeszcze przed pandemią Covid-19 notowania palladu w II kwartale obniżyły się o 11%, choć i tak kończą czerwiec na poziomach o niemal połowę wyższych od marcowego dna.

Kwartał pod kreską zakończyły notowania większości surowców rolnych. Cena kukurydzy obniżyła się o 1%, rzepaku o 2,5%, śruty sojowej o 11%, ryżu o 12%, a pszenicy o 14%. Dodajmy do tego zniżkujące o ponad 15% notowania kawy. Stawkę zamknęły kontrakty na półtusze wieprzowe, przecenione o blisko 19%.

Warto jeszcze dodać, że większość surowców nie odrobiła strat z fatalnego pierwszego kwartału. Licząc od początku roku (YTD) na plusie są tylko notowania soku pomarańczowego (+32%), mleka (+29%), uranu (+27%), złota (+27%), rudy żelaza (+14%) oraz srebra (+3,6%) i palladu (+2,2%).

KK