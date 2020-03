Koronawirus w Chinach: banki wabią maskami

Koronawirus pogłębił problemy niektórych chińskich banków z chronicznym niedoborem kapitału. Jeszcze niedawno wabiły klientów darmową wieprzowiną, teraz przyszła kolej na maski.



Część chińskiego sektora bankowego od lat boryka się z fatalną strukturą bilansów - pożycza pieniądze głównie na długi okres, a finansuje się w zbyt dużym stopniu krótkoterminowymi środkami z kapryśnego rynku międzybankowego. Mniejsze instytucje nie mają przy tym bezpośredniego dostępu do Ludowego Banku Chin i "wiszą" na łańcuchu płynności, który po drodze od banku centralnego przebiega przez krajowych gigantów branży. W ubiegłym roku wprowadzono pewne zmiany w tym systemie, ale sytuacja niewielkich graczy wciąż nie jest kolorowa.

Problemy pogłębiła epidemia koronawirusa. Władze oczekują, że banki będą bardziej wyrozumiałe wobec dłużników, a równocześnie zaczną pompować więcej środków w gospodarkę, budzącą się do życia po ponad miesiącu hibernacji. Ponadto, władze wymuszają obniżenie rynkowych stóp procentowych, by ulżyć dłużnikom w trudnym czasie. Odbija się to jednak na zyskach kredytodawców, czyli banków.





Dlatego małe banki starają się zdobyć bardziej stabilne źródła finansowania i walczą o klientów indywidualnych. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy Chińczykom sen z powiek spędzały galopujące ceny wieprzowiny, bankierzy wabili deponentów ich ulubionym mięsem. Teraz rozdają nowym klientom darmowe maseczki - informuje agencja Reutera. Pomimo zaleceń WHO obecnie w Azji powszechnie nosi się maski na twarzy. W efekcie w wielu miejscach wciąż są pożądanym towarem deficytowym.

China Everbright Bank daje 5 sztuk masek osobom, które połączą ich kartę debetową czy kredytową ze swoim kontem na WeChacie i przetransferują 1 fena. Z kolei Bank Wuhai przekazuje darmowe maski tym, którzy ulokują przynajmniej 10 000 juanów (ok. 6 tys. zł). Zhejiang Mintai Commercial Bank nagradza klientów po 50., którzy zaczną korzystać z aplikacji bankowej. W niektóych oddziałach Banku Pocztowego klienci mogą wygrać maski w loterii. W lutym Hunan Hengdong Rural Commercial Bank obok masek wabił potencjalnych klientów środkami dezynfekującymi.

Według oficjalnych danych, Chinom udało się wielkim kosztem powstrzymać ekspansję koronawirusa. Wczoraj za Murem zanotowano zaledwie 13 nowych przypadków zakażenia. Rosną jednak obawy przed drugą falą epidemii, która może powrócić wraz z rozluźnianiem drakońskich ograniczeń wprowadzonych przez władze w celu wyhamowania epidemii.

Maciej Kalwasiński