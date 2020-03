Rząd pomoże wrócić Polakom z zagranicy do kraju

Rząd zamknął granice kraju, wprowadzając stan zagrożenia epidemicznego. Linie lotnicze odwołują rejsy z i do Polski. Na sobotniej konferencji premier Morawiecki razem z szefem LOT-u Pawłem Milczarskim przedstawili plan powrotów obywateli z zagranicy.

Państwo polskie dopomoże w powrocie obywatelom na terytorium Rzeczpospolitej - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że odbędą się zaplanowane loty czarterowe do kraju oraz zostaną zorganizowane dodatkowe loty PLL LOT z niektórych państw, na które będzie można się zapisać, a cena biletu będzie zryczałtowana.

Morawiecki podkreślał, że Polska zamyka swoje granice "dla wirusa", ale chce umożliwić powrót do kraju obywateli polskich oraz niektórych cudzoziemców, zwłaszcza z miejsc, z których trudno wrócić transportem kołowym, w tym z: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty, USA i Kanady.

Obcokrajowcy, którzy będą mogli przyjechać do Polski, to:

małżonkowie obywateli polskich,

dzieci obywateli polskich,

osoby posiadające Kartę Polaka,

osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Szef rządu poinformował, że loty czarterowe do Polski, które już były zaplanowane, odbędą się zgodnie z harmonogramem. Jak dodał wobec obywateli, którzy chcą wrócić do Polski, a nie mają wykupionych biletów na zorganizowane już loty czarterowe, zostaną przeznaczone specjalne loty Polskich Linii Lotniczych LOT, w tym z m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty czy USA.

"Wobec Polaków, którzy, można powiedzieć, utknęli albo po prostu znaleźli się lub przebywają w innych częściach świata, rzadziej odwiedzanych chcemy zaoferować na specjalnie przygotowanej stronie PLL LOT możliwość zapisywania się na powroty do kraju i zarówno te powroty z Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Cypru lub Malty jak również dalszych krajów, jak Jordania - wiemy, że jest tam grupa Polaków - czy państw na Bliskim Wschodzie bądź w północnej Afryce loty będą się odbywały po dokonaniu odpowiednich zapisów na specjalnie do tego przygotowanych stronach" - powiedział premier.

"Cena tych biletów będzie zryczałtowana, będzie jednakowa dla wszystkich. Nie będzie tak, że ten, kto pierwszy się zapisze, ten będzie miał niższą cenę, a ten, kto ostatni będzie wysoką cenę płacił. Będzie jednakowa cena, a dodatkowa opłatę, dodatkowy koszt poniesie państwo polskie. Państwo polskie dopomoże w powrocie naszym obywatelom na terytorium Rzeczpospolitej" - dodał Morawiecki.

"Lot do domu" od 16 marca

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski ocenił, że prowadzona przez polski rząd koordynacja działań oraz decyzja o zatrzymaniu komercyjnych lotów w szerszym obszarze geograficznym jest odważna i słuszna. Według niego podobne działania rozważają obecnie także liderzy innych państw oraz szefowie linii lotniczych.

Oświadczył, że Polskie Linie Lotnicze LOT stoją w pełnej gotowości, aby realizować zadania związane z programem "Lot do domu". "To jest program, który ma na celu pomóc Polakom w powrocie do kraju. Będziemy ten program realizować z całą pewnością już od poniedziałku" - zapowiedział. "Mamy nadzieję, że pierwsze loty czarterowe, zorganizowane w tej formule odbędą się już jutro" - dodał Milczarski.

Prezes PLL LOT zapewnił, że Polacy chcący wrócić do kraju będą mogli skorzystać w sobotę po godz. 22 ze stron internetowych: lotdodomu.pl lub lotdodomu.com.

"Tam będzie można zgłaszać zainteresowanie rejsami z różnych kierunków i my po przeanalizowaniu zainteresowania i uzgodnieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy decydować o uruchamianiu kolejnych rejsów w kolejnych możliwych kierunkach" - powiedział Milczarski.

Zapewnił też, że wszyscy pasażerowie, którzy posiadają bilety na trasach, które są i będą objęte programem lotododomu.pl jeszcze dzisia,j mogą liczyć na kontakt w tej sprawie. "My będziemy się z Państwem już dzisiaj wieczorem kontaktować i starać się zaoferować przelot" - zaznaczył Milczarski.

Dodał też, że każdemu pasażerowi w ramach ogólnych warunków przewozu przysługuje prawo zwrotu takiego biletu, jeżeli nie chce z niego skorzystać lub jego przebukowanie na inny, dogodny termin.

"My jako narodowy przewoźnik musimy się zachowywać odpowiedzialnie, solidnie i zapewniać bezpieczeństwo zarówno wszystkim pasażerom, jak i obsłudze, dlatego potrzebna była chwila czasu, żeby wszystko to przygotować, ale zapewniam, że nikt nie pozostanie bez pomocy i kontaktu z nami" - powiedział Milczarski.

