Kapitulacja na GPW. WIG20 już 30 proc. w dół

Koronawirusowa panika sprawiła, że WIG20 w tym kwartale jest już 30 proc. pod kreską. Środowa sesja przyniosła dalsze spadki, a polskie indeksy należały do najgorszych w Europie.

Spadkiem aż o 5,9 proc. zakończył środową sesję WIG20. To już druga w tym tygodniu sesja ze spadkami przewyższającymi 5 proc., a warto dodać, że do zeszłego tygodnia takich przypadków w XXI wieku mieliśmy ledwie 17. Na GPW możemy mówić o kompletnej kapitulacji optymistów, przez ostatnie 2,5 tygodnia WIG20 łącznie stracił aż 30 proc. Jeżeli I kwartał 2020 roku zakończyłby się dziś, byłby to najgorszy kwartał w 26-letniej historii warszawskiego indeksu.

Słabo dziś radziły sobie także inne indeksy z GPW. WIG stracił 5,5 proc., mWIG 4,6 proc., sWIG 5,4 proc., a NCIndex aż 10,2 proc. W sumie tylko 36 podmiotów z głównego rynku zdołało zakończyć dzień ponad kreską, dla porównania spadki zanotowało 321 spółek. Aż 132 podmioty były dziś notowane na co najmniej rocznych minimach.

Warto także zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie na mniejszych spółkach było nieco spokojniej niż w WIG20. Dziś sWIG także stracił ponad 5 proc., a na rynku NewConnect obserwowaliśmy prawdziwy krach. Mocne spadki małych spółek dowodzą, że panika to nie tylko kwestia zagranicy i wyprzedających akcje z WIG20 dużych funduszy. Papierami sypali także drobni inwestorzy, który najwięcej do powiedzenia mają właśnie na mniejszych spółkach.

W indeksie WIG20 próżno było dziś szukać zieleni. Najlepszy Polsat stracił "tylko" 0,77 proc. Aż 16 z 20 podmiotów zanotowało jednak ponad 4-proc. spadek, aż 5 potaniało zaś o ponad 9 proc. Najsłabiej wypadło CCC (-14,2 proc.), gwałtowne spadki zanotowało także JSW (-10,2 proc.). Warty uwagi był również Tauron. Spółka za sprawą 4,2-proc. spadków stała się groszowcem - pierwszym w składzie WIG20.

Na szerokim rynku gwałtowne, ponad 20-proc. spadki notowały spółki z branży turystycznej (Rainbow, Enter Air). Niewiele lepiej zaprezentowała się Agora (-15,9 proc.), która poważnie może ucierpieć na zamknięciu kin (jej główne źródło przychodów to sieć Helios). Poszukiwacze zieleni bezpieczną przystań mogli znaleźć u producentów żywności z długim terminem przydatności takich jak Pamapol (+40 proc.), czy Makarony Polskie (+39 proc.). Wszystko za sprawą masowego robienia przez Polaków zapasów. Na rynku NewConnect dobrze radziło sobie CDA (+10 proc.), koronawirus napędza bowiem i hossę w serwisach oferujących video przez internet

Adam Torchała