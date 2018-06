Nadzór ocenia, że jakość pracy rewidentów jest niska. Dlatego myśli o stworzeniu listy firm, które będą mogły funkcjonować na rynku - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" w artykule: "KNF bierze się za audytorów".

"Afera GetBacku naruszyła wiarygodność wielu instytucji w Polsce, które przez kilka kwartałów nie dostrzegały nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki notowanej na giełdzie. Pod pręgierzem znalazły się instytucje publiczne, ale również podmioty związane z rynkiem kapitałowym. Sprawa uderzyła też w wiarygodność firm zajmujących się rewizją finansową. Deloitte audytował przez kilka lat GetBack i nie miał do spółki zastrzeżeń. Dzisiaj zaś jej byłe władze są podejrzewane o przestępstwa najcięższego kalibru, jak fałszowanie dokumentów czy sprawozdań finansowych" - czytamy.

"Niestety jest wiele przypadków świadczących o niskiej jakości rewizji finansowej prowadzonej przez audytorów i nie dotyczy to tylko mniejszych podmiotów, lecz także większych firm. To jest problem systemowy i musimy zastanowić się, jak go rozwiązać" - mówi "DGP" Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF i wskazuje, że należy zaktualizować przepisy.

"Rozważamy zmiany legislacyjne zmierzające do wprowadzenia białej listy firm audytorskich oraz rzeczoznawców majątkowych" - dodaje.

je/ jbp/