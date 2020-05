KNF: Wakacje kredytowe powinny być widoczne w BIK

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat, w którym podkreśla, że banki są zobowiązane do przekazywania do BIK aktualnych danych o stanie swoich zobowiązań. Obejmuje to również odroczenia spłat oferowane w związku z epidemią koronawirusa.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami i wątpliwościami, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że brak jest jakichkolwiek przesłanek merytorycznych lub prawnych, dla których obecne działania pomocowe realizowane w dobie pandemii przez podmioty nadzorowane – w szczególności banki – w zakresie 'wakacji kredytowych' miałyby nie podlegać raportowaniu przez kredytodawców do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK)" - wskazano w komunikacie nadzorcy.

Prawo bankowe zobowiązuje kredytodawców do systematycznego raportowania do baz danych, wskazuje KNF. Dotyczy to nie tylko tzw. informacji negatywnych (np. opóźnień w spłacie), ale także wszelkich zmian oraz aktualnych statusów zobowiązań. "Dla właściwego funkcjonowania systemu niezbędne jest zachowanie ciągłości przekazywania informacji do BIK i ich aktualizacji" - podkreśla UKNF.

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla, że dane gromadzone przez BIK wykorzystywane są nie tylko w kontekście pojedynczego kredytobiorcy czy kredytodawcy, ale również analizowane są pod kątem stopnia bezpieczeństwa i stabilności całego systemu finansowego. Kompletność, wiarygodność i aktualność tych danych przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i stabilności sektora finansowego" - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że BIK informował w marcu 2020 r., że dane o skorzystaniu z wakacji kredytowych nie będą uwzględniane w scoringu (ocenie punktowej wiarygodności). Banki wypowiadające się dla Bankier.pl wskazywały, że wprowadzają do bazy informacje o tzw. wakacjach kredytowych. 29 kwietnia 2020 r. Rzecznik Finansowy informował, że wystąpił do Związku Banków Polskich z pytaniem o szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii. Wątpliwości mogłoby budzić, wskazano, pogorszenie w przyszłości warunków kredytowania dla osób, które mają za sobą wykorzystanie odroczenia spłat.

