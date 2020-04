Ile zarabia Amazon w Polsce? Miliardowe obroty i milionowe zyski

Polski oddział Amazona osiągnął w 2019 roku ponad 2,2 mld zł przychodów i 61 mln zł zysku – wynika z opublikowanego przez spółkę Amazon Fulfillment Poland (AFP) sprawozdania finansowego. Przychody spółki wzrosły o 26 proc., a zysk trzykrotnie.

Polski oddział Amazona miał w ubiegłym roku 2,23 mld zł przychodów. To oznacza wzrost o ponad ¼ w stosunku do 2018 roku. W tym samym wymiarze wzrosły koszty operacyjne spółki, które wyniosły 2,12 mld zł. Polski Amazon wypracował 61 mln zł zysku, co oznacza trzykrotny wzrost w stosunku do 2018 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży (zysk do przychodów) wyniósł tym samym 2,7 proc.

Największym składnikiem kosztów „polskiego” Amazona były wynagrodzenia pracowników. Spółka wydała na nie ponad 718 mln zł, co oznacza wyraźny wzrost w stosunku do 2018 roku – o blisko 18 proc. Jak informowaliśmy w lutym, pracownicy centrum logistycznego mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące minimum 20 zł/godz. brutto.

Zysk brutto AFP wyniósł w rezultacie ponad 83 mln zł. Spółka zapłaciła prawie 22,5 mln zł podatku dochodowego, ponad dwukrotnie więcej, niż rok wcześniej. Wypracowany zysk netto to 61 mln zł, ponad trzykrotnie więcej, niż w 2018 roku, kiedy to spółka zarobiła na czysto 19,7 mln zł. Spółka ma w swoich kapitałach wciąż 134 mln zł zatrzymanego zysku z lat ubiegłych. Po dodaniu zysku za 2019 rok kwota ta wzrośnie do blisko 200 mln zł.

Amazon powiększył przeciętne zatrudnienie o 646 osób. Spółka zatrudniała w grudniu 2019 przeciętnie 14 563 osoby. Jeszcze w grudniu 2018 roku było to przeciętnie 13 917 osób. Jednak z ostatnich informacji prasowych spółki wynika, że zatrudnia ona na etatach już ponad 16 tys. pracowników.

Trzyosobowy zarząd spółki zainkasował przez cały ubiegły rok ponad 1 mln zł wynagrodzenia, co oznacza spadek w stosunku do 2018 roku o blisko 10 proc. (w 2019 roku miała miejsce zmiana w składzie zarządu spółki).

Aktywa spółki wzrosły o 676 mln zł, co jest związane głównie z inwestycjami, jakie spółka przeprowadziła w ubiegłym roku. Polski oddział Amazona otworzył dwa centra logistyczno-dystrybucyjne - w Okomianach (okolice Legnicy) i Pawlikowicach (niedaleko Łodzi). Związane m.in. z tymi inwestycjami nakłady wyniosły blisko 700 mln zł, rosnąc ponad dwukrotnie w stosunku do 2018 roku.

Przepływy pieniężne netto razem wyniosły na koniec 2019 roku 75 mln zł. Składało się na to 342 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, 681 mln zł ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej oraz 413 mln zł dodatnich przepływów z działalności finansowej (w tym 510 mln zł z podwyższenia kapitału zapasowego). Na koniec 2019 roku spółka dysponowała blisko 450 mln. zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez AFP w Krajowym Rejestrze Sądowym, polski oddział Amazona czerpie przychody z transakcji prowadzonych z tylko dwoma spółkami europejskimi należącymi oczywiście także do koncernu Amazon - Amazon EU SARL oraz Amazon Services Europe SARL.

Amazon Fulfillment Poland została powołana do życia na początku 2013 roku. Zajmuje się świadczeniem usług magazynowych i logistycznych na rzecz podmiotów z grupy Amazon. Jedynym właścicielem spółki jest Amazon EU SARL, spółka na prawie Luksemburga. AFP zarządza w Polsce ośmioma centrami logistycznymi. W tym roku Amazon otworzył centrum logistyczne w Gliwicach.

Amerykański koncern Amazon, w którego grupie kapitałowej znajduje się polska spółka, jest operatorem największej platformy handlu internetowego na świecie. Dominującym akcjonariuszem jest Jeff Bezos, który dzięki posiadanym akcjom Amazona jest liderem rankingu najbogatszych ludzi na świecie. Koronawirusowy kryzys nie ima się firmy, która dzięki ograniczeniu handlu stacjonarnego odnotowuje znaczny wzrost obrotów, a akcje firmy sięgają po nowe rekordy kursu.

Marcin Dziadkowiak