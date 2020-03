Ile płaci Amazon w centrum logistycznym?

Amazon otworzył kolejne Centrum Logistyki E-commerce. Tym razem postawił na Gliwice. Ile na start otrzymają pracownicy?

Około tysiąc miejsc pracy czeka w Gliwicach na osoby, które zatrudnią się w kolejnym centrum logistycznym Amazona. Rekrutacja obejmuje stanowiska specjalistyczne i podstawowe. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące minimum 20 zł/godzinę brutto.

– W Amazon staramy się tworzyć jak najlepsze warunki pracy dla naszych pracowników. Oferujemy prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, ciepłe posiłki za złotówkę, bezpłatny transport do pracy i z powrotem na wybranych trasach czy bonus miesięczny do 15 proc., w tym 8 proc. za frekwencję indywidualną i 7% za produktywność zespołu. Ponadto wierzymy, że dobre miejsce pracy to również zapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju. Z tego względu, w ramach programu „Postaw na swój rozwój”, pokrywamy nawet 95% kosztów kształcenia na kursach, dzięki którym pracownicy zdobywają nowe umiejętności i kompetencje szczególnie poszukiwane na rynku pracy – mówi Marta Dworowska, dyrektor HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Amazon szuka osób na takie stanowiska, jak analityk danych jakościowych, kierownik sekcji utrzymania ruchu i infrastruktury, pracownik magazynowy.

WS