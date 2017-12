Grzechy projektantów mieszkań. Które są najbardziej uciążliwe? [Sonda]

Małe metraże i rozkłady pomieszczeń, które nie odpowiadają oczekiwaniom dzisiejszych mieszkańców - to częste zarzuty wobec milionów mieszkań na blokowiskach powstałych w okresie PRL-u. Ale przecież nowe budownictwo deweloperskie też nie jest wolne od zastrzeżeń. Które decyzje projektantów najbardziej dają się we znaki mieszkańcom - o to pytamy w krótkiej sondzie.

– Nie jestem pewien, czy rynek jest dostatecznym regulatorem w takiej dziedzinie – mówił na łamach Bankier.pl Konrad Królikowski, reżyser filmu dokumentalnego "Bloki" poświęconemu budownictwu mieszkaniowemu w Polsce. – Deweloperzy, owszem, poddadzą się pewnym naciskom w imię walki o klienta, ale priorytetem zawsze będą dla nich zyski – mówił twórca dokumentu. To właśnie czynnik ekonomiczny najczęściej prowadzi do realizacji projektów, które potrafią uprzykrzać mieszkańcom życie.

Nieustawne pokoje, zastępowanie kuchni z oknem aneksami, łazienki, które z trudem pomieszczą pralkę itp. - które parametry mieszkań w blokach, ale też kamienicach czy gotowych domach są najbardziej uciążliwe? Zachęcamy do wypełnienia krótkiej sondy poświęconej największym grzechom projektantów mieszkań. Jeśli nie widzisz okna z ankietą poniżej, kliknij tutaj.

